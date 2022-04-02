مخيون يكشف كواليس دور "مرشد الإخوان" في "الاختيار 3"

لفت الممثل المصري عبد العزيز مخيون الأنظار إلى دوره بالجزء الثالث من مسلسل "الاختيار"، حتى قبل عرض الحلقة الأولى مساء السبت، أول أيام رمضان.

ويجسد عبد العزيز مخيون شخصية مرشد تنظيم الإخوان في مصر، محمد بديع، وقد عبر عدد كبير من المغردين عن إعجابهم بإتقانه لتفاصيل الشخصية بمجرد إذاعة الإعلان الترويجي للمسلسل، فيما نوه البعض إلى أن مخيون أفضل من جسد شخصيات الإخوان والجماعات الدينية على الشاشة.

وقال مخيون في تصريحات لموقع "دوت الخليج": "أنا كممثل يجب أن أكون قادرا على تجسيد أية شخصية درامية، سواء كانت تلك الشخصية واقعية من قصص حقيقية أو من خيال المؤلف".

وتابع: "بالنسبة لشخصية مرشد الإخوان، لم أفعل أكثر مما هو مكتوب في ورق المسلسل". وبالنسبة لإتقانه للشخصية، وللشبه الكبير شكلا بينه وبين شخصية بديع، فقد أوضح أنه تعاون مع "الماكيير" (خبير الماكياج) بشكل كبير، خاصة أن صور وفيديوهات بديع متاحة بكثرة، وبالتالي فقد تمكن من دراستها جيدا، ومن ثم "اجتهد لتقديم الشخصية بالشكل والتفاصيل المعروفة عنها للناس".

وعن مدى قلقه من حصره في تجسيد أدوار شخصيات الجماعات المتشددة، خاصة تنظيم الإخوان، قال: "لست قلقا إطلاقا من ذلك، لأنني ممثل وهذا عملي ويجب أن أؤديه على أكمل وجه".

ولدى سؤاله عما إذا كان متخوفا من الجدل الموجود حول شخصية مرشد الإخوان، خاصة أنه شخصية ما زال الناس يعايشونها في واقعهم، قال مخيون: "لا أقلق من ذلك، لأنني جسدت عملا دراميا وقدمت فيه المكتوب على الورق من جانب مؤلف المسلسل، فضلا عن التفاصيل المتاحة عن تلك الشخصية بالفعل".

وأكد الفنان المصري أنه "ينتظر من الناس أن تتابع الشخصيات الأخرى التي يجسدها في رمضان"، وليس فقط شخصية مرشد الإخوان في "الاختيار".

واستطرد: "أجسد شخصية الأب في مسلسل (توبة)، وشخصية الشيخ الصوفي في مسلسل (جزيرة غمام)، وشخصية رئيس عمال صعيدي في مسلسل (انحراف)".

يذكر أن مخيون كان قد جسد من قبل شخصية حسن الهضيبي، المرشد الثاني للإخوان، في الجزء الثاني من مسلسل "الجماعة" سنة 2017.