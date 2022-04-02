الخصاونة : أسعار المواد الأساسيَّّة في الأردن أقل من دول الجوار

دوت الخليج :- أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه انه“لدينا مخزون استراتيجي آمن من السِّلع والمواد الغذائيَّة، والقطاع الخاص أدَّى دوراً مهمَّاً ومسؤولاً في هذا الأمر خلال جائحة كورونا ومنذ بدء الأزمة الرّوسيَّة – الأوكرانيَّة”.

وبين خلال لقاء حواري حول الواقع الاقتصادي والأجندة الاقتصاديَّة للحكومة نظمه منتدى الاستراتيجيَّات الأردني بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه، الثلاثاء، : أن أسعار المواد الأساسيَّّة في الأردن أقل من دول الجوار باستثناء دولة واحدة.

وعاد للتأكيد على العيون الحمراء لمن يغالون ويضاربون في أسعار السِّلع على المواطنين، وهم قلَّة قليلة، وأوَّل من يتصدَّى لهم أعمدة القطاع الخاص في الأردن.

وأكد التَّعرفة الكهربائيَّة الجديدة التي ستطبَّق بداية شهر نيسان المقبل لن تمسّ 93% من الأردنيين، ولن نقدِّم من خلالها دعماً لغير الأردنيين، مبينا أن الوفر الذي سيتحقَّق من التعرفة الكهربائيَّة الجديدة سيوجَّه لدعم القطاعات الإنتاجيَّة وزيادة تنافسيَّتها.