نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة متتعوضش.. قسط الجوال الي نفسك فيه من جرير بسعر الكاش وبدون فوائد بهذه الخطوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة ساعاتٌ قليلةٌ وتنتهي فرصة تقسيط الجوالات من جرير بسعر الكاش مع خصومات حصرية بمناسبة شهر رمضان المبارك 1443هـ، إذ يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية تقسط مشترياته دون هامش ربح، على أن يكون ثمنها 2500 ريال فما فوق وهو عرض يسري حتى يوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022م، فيما يأتي ذلك تيسيرًا من مكتبة جرير على جميع العملاء الذين يرغبون في شراء الهواتف الذكية الجديدة، أو أي مشتريات أخرى، وفي الوقت نفسه لا يدفعون ثمنها بالكامل.
تقسيط الجوالات من جرير بسعر الكاش
ويمكن تقسيط الجوالات من جرير بسعر الكاش 1443هـ، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير، والذهاب إلى قسم الجوالات، لاختيار الجوال الذي نريده، وإدخال رقم البطاقة التابعة للبنك المشارك مع جرير في العرض، ولا بُد من إضافة الهاتف الذي نريده لقائمة المشتريات، واختيار طريقة التقسيط بسعر الكاش، وتحديد فترة السداد سواء 6 أشهر أو عام، وإتمام الطلب للحصول على الهاتف.
مع عروض رمضان .. خصومات حصرية
وتقدر تقسط مشترياتك بدون هامش ربح مع جرير للتقسيط
العرض يشمل جميع المنتجات من جميع الأقسام على أن تكون مشترياتك 2500 ريال فما فوق
يسري العرض حتى 4 أبريل 2022
— مكتبة جرير (@JarirBookstore)
مع عروض رمضان .. خصومات حصرية— مكتبة جرير (@JarirBookstore) March 30, 2022
وتقدر تقسط مشترياتك بدون هامش ربح مع جرير للتقسيط
العرض يشمل جميع المنتجات من جميع الأقسام على أن تكون مشترياتك 2500 ريال فما فوق
يسري العرض حتى 4 أبريل 2022
كيفية تحويل المشتريات من جرير إلى أقساط
ويمكن تحويل المشتريات من جرير إلى أقساط من خلال الاتصال على أرقام البنوك المشاركة في العرض، وذلك على النحو التالي:
|كيفية التحويل إلى أقساط
|البنوك المشاركة
|عن طريق ساب نت / هاتف ساب
|بنك ساب
|عن طريق الأهلي أونلاين / هاتف الأهلي
|البنك الأهلي السعودي
|الاتصال برقم 920003344
|مصرف الراجحي
|الاتصال برقم 920006666
|بنك الجزيرة
|الاتصال برقم 8001244040
|البنك العربي الوطني
|الاتصال برقم 8001242121
|البنك السعودي الفرنسي
|الاتصال برقم 8001248000
|البنك السعودي للاستثمار
|الاتصال برقم 8007547777
|بنك الإمارات دبي الوطني
شروط برنامج جرير لتقسيط الهواتف الذكية
ووضعت مكتبة جرير عددًا من الضوابط والشروط الخاصة بشراء الهواتف الذكية وجميع المنتجات الأخرى، إذ لا بد من شراء منتجات بقيمة 2500 ريال سعودي أو أكثر للاستفادة من عرض التقسيط، ويسري العرض على مدة تقسيط 6 أشهر فقط، كما ينتهي العرض 4 أبريل 2022م، وكان قد بدأ يوم 23 مارس المنصرم.
ومن الشروط، أنه لا يُمكن شراء شهادة هدية أو القسائم من خلال خدمة تقسيط المشتريات عبر جرير، ويسري العرض في معارض جرير في المملكة العربية السعودية فقط، ويجب على العميل الدفع باستخدام أي من بطاقات الائتمان من البنوك المشاركة في العرض، وبالنسبة لمصرف الراجحي فيسري العرض على بطاقة مرابحة الائتمانية فقط.
أما بالنسبة لعملاء بنكي ساب والأهلي التجاري السعودي، فيمكنهم تحويل معاملاتهم لأقساط مباشرة عبر الخدمات المصرفية أو تطبيق الجوال، أما البنوك الأخرى، فيجب على العميل الاتصال بالبنك بعد يومين من استلام فاتورة الشراء وطلب تحويل معاملتهم إلى قسط 0٪ لمدة عام.
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