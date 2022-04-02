نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصة متتعوضش.. قسط الجوال الي نفسك فيه من جرير بسعر الكاش وبدون فوائد بهذه الخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ساعاتٌ قليلةٌ وتنتهي فرصة تقسيط الجوالات من جرير بسعر الكاش مع خصومات حصرية بمناسبة شهر رمضان المبارك 1443هـ، إذ يمكن لأي مواطن أو مقيم في المملكة العربية السعودية تقسط مشترياته دون هامش ربح، على أن يكون ثمنها 2500 ريال فما فوق وهو عرض يسري حتى يوم الاثنين الموافق 4 أبريل 2022م، فيما يأتي ذلك تيسيرًا من مكتبة جرير على جميع العملاء الذين يرغبون في شراء الهواتف الذكية الجديدة، أو أي مشتريات أخرى، وفي الوقت نفسه لا يدفعون ثمنها بالكامل.

تقسيط الجوالات من جرير بسعر الكاش

ويمكن تقسيط الجوالات من جرير بسعر الكاش 1443هـ، من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمكتبة جرير، والذهاب إلى قسم الجوالات، لاختيار الجوال الذي نريده، وإدخال رقم البطاقة التابعة للبنك المشارك مع جرير في العرض، ولا بُد من إضافة الهاتف الذي نريده لقائمة المشتريات، واختيار طريقة التقسيط بسعر الكاش، وتحديد فترة السداد سواء 6 أشهر أو عام، وإتمام الطلب للحصول على الهاتف.

مع عروض رمضان .. خصومات حصرية

وتقدر تقسط مشترياتك بدون هامش ربح مع جرير للتقسيط

العرض يشمل جميع المنتجات من جميع الأقسام على أن تكون مشترياتك 2500 ريال فما فوق

يسري العرض حتى 4 أبريل 2022 — مكتبة جرير (@JarirBookstore) مع عروض رمضان .. خصومات حصرية

وتقدر تقسط مشترياتك بدون هامش ربح مع جرير للتقسيط

العرض يشمل جميع المنتجات من جميع الأقسام على أن تكون مشترياتك 2500 ريال فما فوق

يسري العرض حتى 4 أبريل 2022 — مكتبة جرير (@JarirBookstore) March 30, 2022

كيفية تحويل المشتريات من جرير إلى أقساط

ويمكن تحويل المشتريات من جرير إلى أقساط من خلال الاتصال على أرقام البنوك المشاركة في العرض، وذلك على النحو التالي:

كيفية التحويل إلى أقساط البنوك المشاركة عن طريق ساب نت / هاتف ساب بنك ساب عن طريق الأهلي أونلاين / هاتف الأهلي البنك الأهلي السعودي الاتصال برقم 920003344 مصرف الراجحي الاتصال برقم 920006666 بنك الجزيرة الاتصال برقم 8001244040 البنك العربي الوطني الاتصال برقم 8001242121 البنك السعودي الفرنسي الاتصال برقم 8001248000 البنك السعودي للاستثمار الاتصال برقم 8007547777 بنك الإمارات دبي الوطني

شروط برنامج جرير لتقسيط الهواتف الذكية

ووضعت مكتبة جرير عددًا من الضوابط والشروط الخاصة بشراء الهواتف الذكية وجميع المنتجات الأخرى، إذ لا بد من شراء منتجات بقيمة 2500 ريال سعودي أو أكثر للاستفادة من عرض التقسيط، ويسري العرض على مدة تقسيط 6 أشهر فقط، كما ينتهي العرض 4 أبريل 2022م، وكان قد بدأ يوم 23 مارس المنصرم.

ومن الشروط، أنه لا يُمكن شراء شهادة هدية أو القسائم من خلال خدمة تقسيط المشتريات عبر جرير، ويسري العرض في معارض جرير في المملكة العربية السعودية فقط، ويجب على العميل الدفع باستخدام أي من بطاقات الائتمان من البنوك المشاركة في العرض، وبالنسبة لمصرف الراجحي فيسري العرض على بطاقة مرابحة الائتمانية فقط.

أما بالنسبة لعملاء بنكي ساب والأهلي التجاري السعودي، فيمكنهم تحويل معاملاتهم لأقساط مباشرة عبر الخدمات المصرفية أو تطبيق الجوال، أما البنوك الأخرى، فيجب على العميل الاتصال بالبنك بعد يومين من استلام فاتورة الشراء وطلب تحويل معاملتهم إلى قسط 0٪ لمدة عام.