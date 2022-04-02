إعفاء الراجحي لعملائه وإسقاط جميع الأقساط المتبقية

طلب اعفاء بنك الراجحي، بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية يقدم خدمة للمواطنين السعوديين والمقيمين وتعتبر أهم ما يميز بنك الراجحي، حيث يتميز بنك الراجحي بأنه من أكبر وأشهر البنوك داخل المملكة العربية السعودية ويعمل بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وخدمته لعملائه المتميزة والفريدة من نوعها بالنسبة لباقي البنوك داخل المملكة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية اعفاء بنك الراجحي وتقديم الطلب.

طلب اعفاء قرض الراجحي

يقدم بنك الراجحي الكثير من التمويلات التي تتناسب مع العملاء والمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وفيما يلي كيفية تقديم طلب اعفاء قرض الراجحي:

الدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي وتسجيل الدخول وذلك من خلال رابط الراجحي.

تقديم صورة الهوية بالنسبة للمواطنين السعوديين أو تقديم صورة الإقامة بالنسبة للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

يتم تقديم خطاب موجه من جهة العمل بالنسبة للمتقدم يتضمن فيه الراتب الشهري والمسمى الوظيفي له.

شروط التقديم على طلب الإعفاء من بنك الراجحي

لكي يتم تقديم طلب اعفاء الأقساط لبنك الراجحي يحب توافر عدة شروط وهي كالآتي:

تعرض المتقدم إلى إصابة قد أدت إلى العجز الكلي. عند حدوث الوفاة للعميل يتم إعفاءه نهائيا من سداد أقساط بنك الراجحي.

شروط طلب التمويل من بنك الراجحي

على الراغبين في التمويل من بنك الراجحي يجب توافر عدة شروط وهي كالآتي:

أن يكون عمر المتقدم للتمويل لا يزيد عن ٦٠ عاما حتى نهاية اخر شهر من القسط الخاص بالقرض.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو معه إقامة دائمه بالنسبة للمقيمين.

الحد الأدنى لراتب المتقدم هو ٢٠٠٠ ريال سعودي.

على المتقدم أن يكون صاحب وظيفة في القطاع الخاص او العام.

الحالات المستثناة من اعفاء بنك الراجحي

كما حدد بنك الراجحي شروطا للإعفاء أيضا وضع شروطا لعدم الإعفاء من أقساط بنك الراجحي وهي كالآتي: