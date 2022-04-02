نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة اعتمار السيدات بدون محرم والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتمر الكثير من السيدات والرجال كل عام في شهر رمضان والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أصدرت مؤخرا قرارا اعتمار السيدات بدون محرم مما أدى إلى تقليل التكاليف الخاصة بالعمرة حيث كانت المرأة شرط سفرها للعمرة وجود محرم مما يجعل التكاليف مضاعفة، أما الآن فقد تم إزالة هذا الشرط الذي يخص السيدات الأقل من 45 عام حيث أن الأكبر عمرا يسمح لهم السفر بدون محرم وذلك الخبر نشر سعادة كبير في جميع أنحاء العالم.

اعتمار السيدات بدون محرم

تسعى الكثير من السيدات لأداء العمرة نظرا لتعدد فوائدها فهي تغسل الذنوب وتقرب إلى الله ويرجع منها الشخص طاهرا نقيا، وقد أعلن سعيد باحشوين عن قرار إلغاء شرط وجود محرم مع السيدات لأداء العمرة هذا العام وذلك للوافدين من خارج المملكة العربية السعودية، حيث قد تم إلغاء هذا الشرط العام الماضي للسيدات المقيمين بالسعودية، كما أكد باحشوين عن أن هذا القرار يقتصر فقط على العمرة ولا يندرج تحته أداء الحج كما زعم البعض.

يعتبر إلغاء شرط محرم من القرارات التي أثارت ضجة كبيرة مؤخرا مما جعل عباس شومان مشرف الفتوى في الأزهر الشريف يعلق على هذا القرار موضحا أن قرار وجود محرم مع السيدات كان سابقا لوجود عقبات في الطريق وطول مدة السفر أما في وقتنا الحالي فقد أصبح السفر أسهل من ذي قبل إذ يمكن السفر من خلال الطائرات بشكل سريع، ولكنه من الأصلح وجود محرم للقيام برعاية السيدة إذا تعرضت إلى أي ظروف صحية طارئة.

يمتاز السفر بدون محرم بقلة التكاليف إذ أن السيدة كانت ملزمة بالسفر مع زوجها أو ابنها أو أخ لها ولكن بعد إصدار هذا القرار فأصبح من السهل السفر دون الحاجة إلى تحمل نفقات شخص إضافي فيمكنها السفر بمفردها مما جعل السفر أسهل وقد تتضاعف الأعداد المعتمرة هذا العام.

شروط اعتمار السيدات بدون محرم

توجد بعض الشروط التي يلزم توافرها للسماح للمرأة بالسفر لأداء مناسك العمرة دون وجود محرم وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: