نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنسب مواعيد تناول أدوية الضغط والسكر والكوليسترول في رمضان.. الصحة ترد في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت وزارة الصحة دليلاً يوضح الوقت المناسب لتناول الأدوية في شهر رمضان، خاصة في ظل التغيرات في العادات اليومية في شهر رمضان المبارك، ويوضح الدليل أفضل وقت لتناول المضادات الحيوية والفيتامينات ومستحضرات العين، وكذلك أدوية الضغط والسكر والكوليسترول والمعدة والجهاز الهضمي والربو، تابعوا معنا المقال للتعرف على أنسب المواعيد لتناول الأدوية وما هي الأدوية التي لا تفسد الصيام.

آلية تناول مختلف الأدوية طبقًا ومواعيد الإفطار والسحور

في غضون أيام قليلة، يستقبل المواطنون شهر رمضان المبارك، ويتعود بعض المرضى على صيام الشهر الفضيل، لكنهم سيشعرون بالحيرة بشأن موعد استلام الأدوية التي يحتاجون إليها، خاصةً مع حلول فترة الصيام.

أعلنت وزارة الصحة عن آلية تناول جميع الأدوية شريطة أن تتوافق مع موسمي الإفطار والسحور.

إلا أن الفيتامينات أكدت إمكانية تناول هذه الأدوية حسب تعليمات وزارة الصحة، في أي وقت بين وجبتين، ويمكنك الاطلاع على إرشادات وزارة الصحة على هذا الرابط.

فوائد الصيام

يخفض الصيام مستويات الدهون والكوليسترول في الدم ويعطي الكبد فرصة للتخلص من السموم، لذلك بالإضافة إلى الامتناع عن الأكل والشرب.

هناك العديد من الفوائد الصحية والمهمة، حيث أظهرت بعض الدراسات أن الصيام يهيئ الدماغ للعمل، على عكس ما يعتقده الكثيرون، يمكنهم تحمل الإجهاد والتكيف مع التغيير وتحسين مزاجهم وذاكرتهم وقدراتهم التعليمية.

ضرورة الالتزام بالوجبات الصحية غير الدسمة

يمكن للصائم أن يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية من خلال تجنب الدهون وتناول الأطعمة الصحية قليلة الدسم، حيث يجب الامتناع عن الإفراط في تناول الحلويات والوجبات الغذائية والعصائر المصنعة.

تنظيم الأدوية في رمضان: دور الصيدلاني

دور الصيدلي هو مساعدة الصائمين على تنظيم أدوية رمضان، وهذا يشمل تعديل الجرعة المناسبة، وتركيب الدواء، وتكرار الجرعات.

الأدوية التي لا تفسد الصيام

تشمل بعض الأدوية التي يمكنك تناولها أثناء الصيام ما يلي:

تتساقط العيون والأذنان.

جميع الأدوية التي يمتصها الجلد مثل الكريمات والمراهم.

الحقن عن طريق الجلد أو الأوردة أو العضلات ما عدا الحقن الوريدي.

غاز الأكسجين.

إذا لم يتم بلعها، اشطف فمك.

وبهذا نكون أجبنا على استفساركم بخصوص أنسب مواعيد تناول أدوية الضغط والسكر والكوليسترول في رمضان وما الأدوية التي لا تفسد الصيام، في انتظار استفساراتكم عبر التعليقات.