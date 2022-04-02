نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف راتب الضمان الاجتماعي رمضان 2022 طبق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية في المقال التالي
صرف راتب الضمان الاجتماعي رمضان 2022 للمواطنين مستوفي الشروط مكتملي الأهلية يوم الأحد 3 من شهر إبريل 2022 الموافق 2 من شهر رمضان 1443 ووفق آخر مستجدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستوفي الشروط مكتملي الأهلية دعت منصة الضمان الاجتماعي جميع المستفيدين بسرعة التسجيل وتحديث البيانات على برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد في مدة ال 3 أشهر القادمة وفق الموعد المحدد بالوزارة والتي تم الإعلان عنها في 20 نوفمبر 2021م الماضي وحتى يوم 23 مايو القادم 2022م.
موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي رمضان 2022
ووفق ما أعلنته وزارة الموارد البشرية أن غدًا الأحد هو الموعد الرسمي لصرف دفعة رمضان من راتب الضمان الاجتماعي ولراغبي الاستعلام في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور.
- كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد.
- يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال.
- قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.
طريقة الاعتراض على رفض طلب معاش الضمان الاجتماعي 1443
إضافة لما سبق فللمواطنين المستحقين الدعم مكتملي الأهلية والاستحقاق في حال واجهتهم مشكلة رفض طلب دعم الضمان الاجتماعي المطور بإمكانهم تقديم طلب اعتراض عن طريق الخطوات التالية بالترتيب:
- أولًا القيام بالضغط على رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور https://sbis.hrsd.gov.sa/.
- كذلك القيام بالنقر على أيقونة برنامج الدعم الخاص بي.
- يلي ذلك الضغط على خانة برنامج الضمان الاجتماعي.
- أيضًا النقر على أيقونة الأهلية والاستحقاق.
- يلي ذلك النقر على خانة استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- كذلك قم بإرافق كافة المستندات والأوراق المطلوبة طبقًا للاعتراض المراد تقديمه.
- في النهاية النقر على أيقونة تسليم الاعتراض.
شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي بالسعودية 1443
إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:
- أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
- كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.
- أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.
- كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.
- شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.
- ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.
- أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.
- كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.
- كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.
- في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.
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