نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول أيام رمضان.. أسعار الذهب تتراجع في السعودية وبشرى سارة للعرسان في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية تتأرجح بين صعود وهبوط، وتعتمد أسعار الذهب على التداول في البورصة السعودية، وكثير من المواطنين يشتري الذهب كمصدر موثوق للادخار، خاصة في عصر الأزمة المالية أو بسبب الأزمة الاقتصادية، يمكن اعتباره مخزونًا يمكن استخدامه أثناء الأزمة ويمكن استخدام فرق السعر فيه للاستفادة منها، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم أسعار الذهب اليوم.

تراجع في الأسعار

ثبت اليوم السبت 2 أبريل 2022 سعر الذهب في المملكة العربية السعودية عند 1925 دولارًا للأوقية، فيما تم تثبيت سعر أونصة واحدة أمس الجمعة 1 أبريل، مما أظهر انخفاضًا في الأسعار عام 2022، بحسب صفقة في السوق السعودي للأوراق المالية، 1،927 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت 2 أبريل، واختلف السعر على النحو التالي حسب نوع الجرام:

عيار الذهب ريال سعودي دولار أمريكي عيار 24 232.09 61.89 عيار 22 212.75 56.73 عيار 21 203.08 54.15 عيار 18 174.07 46.42 عيار 14 135.39 36.10

سعر أونصة الذهب

سعر أونصة الذهب الواحد ثابت عند:

أونصة الذهب ريال سعودي دولار أمريكي أونصة الذهب ” شراء” 7.218.75 1.925.00 أونصة الذهب ” بيع” 7.222.50 1.926.00

الذهب في المملكة العربية السعودية

يعتبر الذهب من الثروات الوطنية للمملكة العربية السعودية، ويقدر احتياطي الذهب لديها بـ 323.7 طن، ويختلف خام الذهب من مكان لآخر حسب تركيز الذهب في الخام والمعادن.

وتماشيا مع رؤية 2030 للودائع والمملكة، نعمل حاليًا على تطوير قطاع التعدين والمخرجات مناجم، منجم برقة، منجم سوهاي بارات، منجم مهد الذهب، منجم أرسك، منجم مانسلا، منجم ماسالا حوالي 1.3 تريليون دولار، وتقدر احتياطيات المملكة الجوفية بنحو 323.7 طن.

أسعار الذهب العالمية اليوم

تراجعت أسعار الذهب في نهاية آخر صفقة مساء الجمعة واتجهت نحو انخفاض أسبوعي بعد صدور بيانات قوية عن العمالة الأمريكية.

وقد أدى ذلك إلى دعم الدولار وزيادة الرهان على قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب الفوري 0.8 بالمئة إلى 1921.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 17:53 بتوقيت جرينتش.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6٪ إلى 1.923.70 دولار.

قال بارت ميريك، رئيس استراتيجية المنتجات في DD Securities، إن التوقعات برفع أسعار الفائدة ستخفض أسعار الذهب لأنها ستزيد من تكلفة امتلاك الذهب غير المربح.