نائبة رئيس الدوما تعلن اكتشاف آثار عملية تخريبية بيولوجية فى مدرسة بلوجانسك



جدة - نرمين السيد - وقالت ياروفايا - وفقا لبيان نشره مجلس الدوما على موقعه الرسمى - "يمكننا التحدث بثقة عن عثورنا على معلومات جديدة تؤكد ممارسة النظام الأوكرانى بالتعاون مع الولايات المتحدة أنشطة خطيرة ضمن برنامج بيولوجى".

وتابعت: " تم العثور على آثار عمليات تخريبية بيولوجية محتملة، وعلى سبيل المثال تم الاكتشاف عن حادثة العثور على أوراق نقدية ملوثة (بمواد بيولوجية) قرب إحدى المدارس فى نوفمبر 2020".

ووصفت ياروفايا هذا الحادث بأنه "حادث إرهاب بيولوجى"، مضيفة أن "ترك هذه الأوراق النقطية الملوثة فى محيط مؤسسة تعليمية مخصصة للأطفال، علما بفضول الأطفال الذين يمسون كل شيء بأيديهم ثم بفمهم، ما يزيد من خطر الإصابة، يعنى أن ذلك لم يكن سوى عملية تخريبية، ومستوى اليقظة المرتفع لأجهزة إنقاذ القانون فى جمهورية لوجانسك فقط أتاح تفادى كارثة".

وسبق أن أقر مجلس الاتحاد ومجلس الدوما الروسيان تشكيل لجنة مشتركة لإجراء تحقيق برلمانى فى الأنشطة البيولوجية التى تتهم موسكو البنتاجون بممارستها فى أوكرانيا.