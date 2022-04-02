مسؤولة صينية تحث على تعزيز مكافحة كورونا فى شانغهاى

وذكرت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن سون، وهى أيضا عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، شددت على الالتزام الثابت بسياسة (زيرو-كوفيد) الديناميكية وتعبئة قدرات اختبارات المرض والعاملين الطبيين وإمدادات الوقاية لدعم شانغهاى فى مكافحة المرض.
وخضع أكثر من 14 مليونا من سكان شانغهاى فى بوشى، غربى نهر هوانغبو، لاختبارات الحمض النووى يوم أمس الجمعة، وسط المرحلة الثانية من الإدارة المغلقة فى المدينة، حسبما أفادت مسؤولة محلية اليوم.
وقالت وو تشيان يوى، وهى مسؤولة فى لجنة الصحة ببلدية شنغهاى، إن المدينة سجلت 260 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى بـ"كوفيد-19" و6051 حالة إصابة جديدة بدون أعراض يوم الجمعة، عازية سبب الزيادة اليومية فى الحالات المصابة إلى النطاق الواسع للاختبارات.
وبداية من 28 مارس الماضى، شرعت المدينة الضخمة فى شرقى الصين فى تطبيق إدارة مغلقة مؤقتة على مرحلتين لتعقب حالات العدوى ومكافحة انتشار الفيروس.
وأُطلقت اختبارات واسعة النطاق للحمض النووى لـ"كوفيد-19" فى مناطق شرقى نهر هوانغبو فى يوم 28 مارس مع بداية المرحلة الأولى من الإدارة المغلقة، ودخلت المرحلة الثانية من الإدارة المغلقة طور التنفيذ فى مناطق غربى النهر بداية من أمس الجمعة.
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