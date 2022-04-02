الرئاسة الفلسطينية: القدس والمقدسات خطر أحمر

جدة - نرمين السيد - قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم السبت، إن التصعيد الإسرائيلى اليومى والمستمر سيفجر الأوضاع وستكون عواقبه وخيمة وخطرة على الجميع والمنطقة بأسرها.\





وأضاف أبو ردينة، فى تصريحات له، أنه فى الوقت الذى تسعى فيه أطراف عديدة من أجل ألا يتم التصعيد فى شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تقوم إسرائيل بهذا الهجوم المبرمج، الذى أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين فجر اليوم فى مدينة جنين.

وتابع أن هذه السياسة الإسرائيلية تشكل تهديدا وتحديا صارخا للشرعية الدولية والقانون الدولى، وعلى قوات الاحتلال التوقف عن كل هذه الممارسات الخطيرة، والتى تهدد الأمن والاستقرار والهدوء، إلى جانب استمرار اقتحام المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك مترافقة مع جرائم المستوطنين اليومية، التى لن تؤدى سوى إلى خلق مناخ من التوتر وعدم الاستقرار.

وقال أبو ردينة، إن الطريق الوحيد للأمن هو إلزام إسرائيل الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وعدم القيام بأية إجراءات أحادية الجانب، مطالبا المجتمع الدولى بأسره، وفى مقدمته الإدارة الأمريكية بوقف هذا العبث الإسرائيلى المدان والخطير.

وأضاف: "نطالب المجتمع الدولى بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وعدم السماح بازدواجية المعايير".

وأكد أبو ردينة أن القدس والمقدسات خطر أحمر، وأن الطريق الوحيد لتحقيق السلام هو بقيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، محملا إسرائيل نتائج هذا التصعيد الخطير.