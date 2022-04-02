الإمارات ترحب بإعلان الهدنة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ببدء هدنة ووقف كافة أشكال العمليات العسكرية فى اليمن وعلى الحدود السعودية-اليمنية.





وأعربت الإمارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولى وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، عن ترحيبها بإعلان الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية فى اليمن بقبول الهدنة، مؤكدة دعمها لكافة الجهود التى يبذلها المبعوث الخاص لتعزيز آفاق السلام والاستقرار فى اليمن والمنطقة. وأكدت على الدور المحورى الذى تقوم به المملكة العربية السعودية فى تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مجددة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمنى ودعم طموحاته المشروعة فى التنمية والازدهار، فى إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

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