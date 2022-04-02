عاجل.. الدفاع الروسية: استهداف 28 موقعا عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية فى بيان لها، فى وقت سابق اليوم السبت، استهداف مطارات عسكرية أوكرانية وتدميرها بمدينتى بولتافا ودنيبروبيتروفسك بصواريخ عالية الدقة، إضافة إلى تدمير 67 منشأة عسكرية أوكرانية.
كما أشار البيان الروسى إلى تدمير مرافق تخزين البنزين والوقود فى مصفاة كريمنشوك، والتى كان يتم استخدامها لإمداد القوات الأوكرانية فى المناطق الوسطى والشرقية منها، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن عملياتها ليلاً أسفرت عن إسقاط مروحيتين من طراز "مى ـ 24"، وتدمير 24 طائرة بدون طيار "مسيرة"، و67 منشأة عسكرية أوكرانية، بما فى ذلك 54 منطقة تركزت فيها المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما أكدت الدفاع الروسية أن قوات إقليم دونيتسك تتقدم فى محور نوفوباخموتوفكا، وتخوض معارك ضد القوات الأوكرانية.
وأشار البيان إلى أن حصيلة العمليات الروسية منذ اندلاع الحرب فى 24 فبراير الماضى أسفرت عن تدمير 381 طائرة مسيرة أوكرانية، و1882 دبابة.
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