الخارجية الفلسطينية تدعو الإدارة الأمريكية للتدخل لوقف التصعيد الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، المحكمة الجنائية الدولية بالبدء الفورى بتحقيقاتها فى جرائم الاحتلال ومستوطنيه، كما طالبت الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولى بسرعة التدخل لوقف التصعيد الإسرائيلى الذى وصفته بالمُتعمد.





وقالت الوزارة، فى بيان صحفى، إن إعدام الاحتلال الإسرائيلى، ثلاثة فلسطينيين فجر أول أيام شهر رمضان فى جنين وخطف جثامينهم، هو جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومى بحق أبناء الشعب الفلسطينى بغطاء وموافقة المستوى السياسى الإسرائيلى، ودعوة صريحة لتفجير ساحة الصراع ولدوامة العنف والفوضى خدمة لمصالح الاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية، وتخريب متعمد لأية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة، خاصة فى شهر رمضان المبارك. وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة نفتالى بينت المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، مطالبة المجتمع الدولى بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.

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