هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني

هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث انتهت وزارة التربية والتعليم العراقية مؤخراً من عمليات رصد طلبات المتقدمين على القبول الموازي واعلان نتيجة القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على نحو نستعرضه ونتابعه الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان نتائج القبول الموازي ستبدأ أعمال نشرها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي ماحدث هذا بالفعل حيث تحركت وزارة التربية والتعليم العراقية على إعلان نتائج جميع الطلاب مع طرح نسب القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية وضوابط وشروط القبول الموازي، علي ان تزايدت الى حد كبير على غرار هذا الامر مؤشرات البحث على جوجل وراء البحث على تفاصيل خطوات وطرق اجراء الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي، على ان نتابع هذا الامر من خلال عرض عبر الفقرة التالية من هذا المقال الطريقة الصحيحة لاستخراج تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ننقل لكم الان خطوات وطريقة اجراء الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة القبول الموازي فى جميع المحافظات العراقية فور اتباع الخطوات التالية:-

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات PDF، علماُ على ان بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات التي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للكشف والاستعلام عن تلك النتائج حتى نساعدك بالحصول عليها على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق