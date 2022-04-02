رئيس وزراء بولندا: العقوبات المفروضة على روسيا لم يكن لها تأثير

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء البولندى، ماتيوش مورافيتسكى، أن العقوبات المفروضة على روسيا لم يكن لها التأثير المطلوب، الأمر الذى يدل عليه تعزيز مواقع الروبل الروسى، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز".





وقال مورافيتسكى، فى تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت: "إن العقوبات التى فرضناها حتى الآن على روسيا، لا تعمل".

وأضاف: "والدليل هو أن سعر صرف الروبل عاد إلى المستوى الذى كان عليه قبل العدوان الروسى على أوكرانيا. يعنى ذلك أن خطواتنا لم تأت بالنتائج المرغوب فيها من قبل الزعماء الأوروبيين".

وفى الوقت نفسه، وصف "مورافيتسكى" المطالبة الروسية بدفع ثمن الغاز بالروبل بالروسى بأنه ابتزاز، قائلا إن "وارسو لن تستسلم له".

وردا على سؤال صحفى عما إذا كانت بولندا ستدفع ثمن الغاز بالروبل، قال إن هذا لن يحدث، مضيفا: "إذا تم استخدام مثل هذا السيناريو ضد بولندا، فلن نستسلم لهذا الابتزاز". وأضاف: "فى الوقت ذاته أدعو المستشارين الألمانى والنمساوى وغيرهما من الساسة إلى عدم الاستسلام لهذا الابتزاز".

وتابع أن الجانب الروسى يريد من خلال تحويل مدفوعات الغاز إلى الروبل، تجنب العقوبات الأوروبية. وشدد على أنه "يجب احترام العقوبات ويجب أن تكون قوية. يجب أن يكون النظام قاسيا. لا يمكننا أن نؤدى إلى إضعافه. كل هذا أمر بالغ الأهمية".