جدة - نرمين السيد - أعلنت الصين أن مجموعة عمل من المجلس الوطنى لسلامة النقل فى الولايات المتحدة وصلت إلى البلاد اليوم السبت، للمساعدة فى تحقيق حادث تحطم طائرة ركاب من طراز "بوينج 737" تابعة لشركة طيران شرق الصين فى مارس الماضى.





ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، عن إدارة الطيران المدنى الصينية، القول إن اللجنة المكونة من 7 أعضاء وتضم ممثلين مفوضين ومستشارين تقنيين، تشارك فى التحقيق الذى نظمته الإدارة. ووفقا للوكالة، تعد المسؤولية الرئيسية للجنة هى توفير دعم تقنى فى التحقيق، وتحليل سبب الحادث من منظور يتعلق بتصميم الطائرة وتصنيعها. وتحطمت طائرة الركاب فى منطقة جبلية فى محافظة تنغشيان بمنطقة قوانغشى ذاتية الحكم لقومية تشوانغ بجنوبى الصين يوم 21 مارس الماضى، ولقى كل من كانوا على متنها، وعددهم 132 شخصا، مصرعهم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة أمريكية تساعد فى تحقيق الطائرة الصينية المنكوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.