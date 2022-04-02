وقت صلاة التراويح بالرياض رمضان 2022-1443

مع حلول شهر رمضان المُعظم يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن وقت صلاة التراويح في الرياض لهذا العام، هذا وقد أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية منذ يوم الاربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر مارس ٢٠٢٢م، قرارًا بعدم نقل صلاة التراويح في أي وسائل إعلامية مختلفة، بالإضافة إلى منع مكبرات الصوت الخارجي في الصلاة، وشددت الوزارة بالالتزام على تلك القرارات لعدم المسائلة القانونية.

وقت صلاة التراويح بالرياض 2022

في هذه الفقرة سوف نوضح لكم بالتحديد موعد صلاة التراويح في الرياض، وذلك كالآتي:

حيث أنه تم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك في مساء يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان ١٤٤٣ه‍، الذي وافق الواحد من شهر ابريل ٢٠٢٢م، والذي أثبت أن يوم السبت الموافق الثاني من ابريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، على أن تبدأ أول صلاة تراويح يوم الجمعة عقب صلاة العشاء في تمام الساعة ٧:٤٣ مساءًا، وقد تستمر الصلاة قرابة النصف ساعة فقط، وقد تجدر الإشارة بأن وقت صلاه التراويح اليوم قد يختلف مع مرور أيام رمضان المبارك بشكل بسيط مع زيادته بشكل تدريجي، إلى أن يصبح وقت الصلاة في آخر يوم من شهر رمضان في تمام الساعة ٧:٥٦ مساءًا.

تعليمات وزارة الشؤون الإسلامية بشأن صلاة التراويح في المساجد

صرحت وزارة الشؤون الإسلامية بإصدار مجموعة من التوجيهات والتعليمات الخاصة بصلاة التراويح في المساجد، مع ضرورة الالتزام بها، وهي كالآتي: