تمويل بدون كفيل أو تحويل راتب بقسط بسيط وأسهل إجراءات للنساء والرجال

تمويل بدون كفيل أو تحويل راتب من شركة النايفات توفر قرض إسلامي بصيغة التورق يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي وحتى 300 ألف ريال، بأقساط ميسرة السداد حتى خمس سنوات لا يشترط سداد أول قسط في بداية التمويل، بالإضافة إلى مميزات كثيرة للعملاء عند طلب المنتجات منها، شركة النايفات من الشركات المعتمدة لدى البنك المركزي مسجلة في سمة وهذا من أجل ضمان الحقوق عبر إتفاقية تقاعد وفق أنظمة وقوانين البنك المركزي، فضلاً أن الشركة تخضع لهيئة رقابية شرعية أيضاً، كما تقدم الشركة عدة منتجات منها البطاقات الائتمانية والقروض للأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة.

مميزات تمويل بدون كفيل أو تحويل راتب شركة النايفات

المنتجات إسلامية 100% (متوافقة مع أحكام الشريعة) بصيغة التورق.

لا تشترط الشركة سداد أول قسط في بداية القرض.

تمويل بدون كفيل حتى 100 الف ريال ويتطلب كفيل بعد ذلك حتى 300 ألف ريال.

فترات السداد مرنة حتى 60 شهر.

قرض بدون كفيل ميسر بأقساط تتناسب مع الدخل الشهري.

رسوم إدارية مشمولة لا يشترط سدادها مقدماً.

إمكانية تجديد التمويل بنفس الخصائص.

متاح للرجال والنساء والمتقاعدين.

توفر الشركة تمويل إضافي بدون كفيل ولا تحويل راتب.

للاستفسار يمكن الاتصال على رقم 8001000088.

شروط التمويل الشخصي شركة النايفات

توفر شركة النايفات الحصول على التمويل بدون كفيل بأقل راتب للسعوديين الجنسية فقط وغير متاح لغير السعوديين حالياً. ألا يقل عمر المتقدم/مة عن 21 سنة وحتى 60 حين سداد آخر قسط. لابد أن يكون العميل على رأس عمل في أي القطاعات حكومية أو خاص من المعتمدة لدى الشركة. الحد الأدنى للخدمة في العمل ثلاثة أشهر للجميع. يجب أن يكون العميل له سجل ائتماني غير متعثر في سمة. الحد الأدنى للدخل الشهري 4 آلاف ريال سعودي.

طريقة تقديم طلب تمويل بدون كفيل أو تحويل راتب من النايفات

التقديم أون لاين عبر شركة النايفات تعبئة نموذج الطلب بالبيانات، يجب تعبئة إقرار الإفصاح بالالتزامات الشخصية، المستندات المطلوبة تشمل (بطاقة إثبات الهوية سارية المفعول – عنوان السكن أو العنوان الوطني – لابد من تقديم كشف حساب حديث لآخر ثلاثة رواتب – بطاقة رقم الآيبان – تعريف بتفاصيل الراتب مصدق من جهة العمل) كما يتطلب من العميل توقيع نموذج إقرار صحي بالنسبة للمبالغ التي تزيد عن 200 ألف ريال سعودي.