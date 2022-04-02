نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أي ساعة صلاة التراويح في السعودية ١٤٤٣ هذا العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية عن ثبوت هلال شهر رمضان المُعظم، والذي يوافق اليوم الثاني من شهر ابريل لعام ٢٠٢٢م، لذا فقد يتساءل الجميع عن أي ساعة صلاة التراويح في السعودية ١٤٤٣ كما صرحت الوزارة عن مجموعة من القرارات الجديدة بشأن صلاة التراويح في المملكة العربية السعودية وذلك تحسُبًا للمُستجدات المُرتبطة بالإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا، والتي سوف نتعرف عليها جميعًا من خلال هذا المقال.

أي ساعة صلاة التراويح في السعودية ١٤٤٣

يبدأ الكثير في التحري عن ساعة صلاة التراويح في السعودية ١٤٤٣سوف تُقام، وذلك لقضاءها في الموعد المحدد بحسب ما تم الإعلان عنه، وفي هذه الفقرة سوف نتعرف عن وقت صلاة التراويح في رمضان في المملكة الآن حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية عن بدء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك ٢٠٢٢ في المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السابعة وخمسة وثلاثين دقيقة مساءًا، حيث تبقى الصلاة مُستمرة لمدة نصف ساعة فقط في كافة المساجد في جميع مدن ومحافظات السعودية، كما أشارت الوزارة بأن توقيت الصلاة قد يختلف بعد ذلك مع مرور أيام شهر رمضان الكريم، وعلى الجميع اتباع إمساكية شهر رمضان في السعودية.

لماذا تم منع نقل الصلوات في رمضان ١٤٤٣ في السعودية ؟

هناك الكثير من الأسئلة التي تدور في أذهان الجميع عن سبب منع نقل الصلوات في رمضان في السعودية، وهذا ما سوف نعرفه في هذه الفقرة:

تجدر الإشارة بأن السبب الرئيسي لمنع نقل الصلوات في رمضان في السعودية، هو حدوث المزيد من الازعاج الذي يحدث للمصليين نتيجة الأصوات العالية وتداخل اصوات المساجد القريبة جدًا أثناء صلاة التراويح، وهذه بعض ردود الأفعال التي جاءت من قبل عُلماء الدين ورجال الدعوة:

الشيخ الداعية احمد الغامدي

تحدث قائلًا: يُفضل تجنب استعمال مُكبرات الصوت في الصلاة حتى تكون فقط قاصرة على الأذان والإقامة، نظرًا لأن إذاعتها تُجبر المارة على الاستماع وهذا يجعلهم في حرجٍ شرعي.

الداعية محمد السعيدي

كما قال محمد السعيدي الداعية، أن صوت المساجد في تراويح رمضان هو رفعة لذكر الله وإشاعة لكتابة وترويج عن الرائحة والغادي، وتذكير لمن نسي ودعوة لمن سهى، وموعظة لمن اتقى، اللهم انفعنا به واحيي قلوبنا بسماعه.