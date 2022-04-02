كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة وكم المقابل المادي لدفع رسوم المرافقين

كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة وكم المبلغ المادي المطلوب لدفع رسوم المرافقين من اهم الوسائل التي وفرتها الجهات المعنية في المملكة السعودية للمقيمين الالكترونيا من خلال موقعها الرسمي بوزارة الداخلية حرصا منها على توفير الوقت والمجهود وسبل الراحة للمواطنين حيث فرضت السلطات السعودية بعض الرسوم مقابل إقامة المرافق في المملكة وأيضا منعت المملكة بعض الأفراد من دفع رسوم مرافق خلال هذا المقال سوف نشرح لكم كيفية الاستعلام عن رسوم مرافقه الأشخاص برقم إقامتهم.

الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة

حرصت سلطات المملكة على عدم التزاحم في المكاتب المختصة لدفع رسوم المرافقين برقم الإقامة بإدخال نظام إلكتروني يقدم العديد من الخدمات التي يمكن من خلالها الاستعلام عن رسوم المرافقين من خلال الخطوات الأتية:

الخطوة الأولي الدخول إلى بوابة وزارة الداخلية السعودية من خلال الضغط على الرابط. قم بالضغط على زر المقيم وبعد اضغط على زر الخدمات الإلكترونية سوف ينسدل أمامك مجموعة من الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية. اختر خدمة الاستعلام عن المرافقين. ثم قم بالضغط على الممرات أدناة. هنا يعرض أمامك الموقع جميع خدمات جواز السفر. انقر على خدمة التالي بعدها تتوجه إلى خدمة التابعين وسوف يظهر لك كافة المعلومات والبيانات التي ترغب في معرفتها. سوف تجد أمامك كيفية دفع رسوم الإقامة الجديدة لعام 1443 للمقيمين في المملكة.

طريقة التعرف على رسوم المرافقين برقم الإقامة

يمكن الاستعلام عن رسوم المرافقين من خلال منصة مقيم عبر شبكة الأنترنت من خلال اتباع الأتي:

أولا التوجه إلى حاسبيه رسوم التابعين من خلال الذهاب لموقع مقيم عبر مصفح الأنترنت. اختر تجديد الإقامة من خلال الذهاب إلى صندوق الاجراءات المطلوبة. ادخل عدد التابعين وتحديد مدة التجديد بالسنوات. التالي حدد تاريخ الإقامة الخاصة بالمرافق. وبعد اضغط على زر احسب الموجود على الموقع باللون الأخضر. بعد ذلك يظهر أمامك نافذه جديده تحمل قيمة أجمالي الرسوم المستحقة مقدرة بالريال السعودي.

كيفية دفع الرسوم المقابل المالي عبر منصة ابشر

تتم عملية دفع رسوم المقابل المادي عبر منصة ابشر من خلال تطبيق عدد من الخطوات الإلكترونية السهلة وهي:

ادخل إلى منصة ابشر الإلكترونية بالضغط على الرابط. قم بالنقر على خيار خدمات متكاملة للأفراد. أبدء بعملية تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية. اختر خدمات المقيمين. ثم قم بالضغط على خدمات التابعين بإدخال عدد للأفراد. التابعين وتاريخ انتهاء الإقامة. سيتم عرض جميع المعلومات والرسوم الخاصة بالمقابل المادي المالي.

الفئات المستثناة من دفع الرسوم (المقابل المالي)