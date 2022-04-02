تعرف على شروط استحقاق وقيمة دعم بدل غلاء المعيشة فى رمضان 1443 وموعد صرف بدل غلاء المعيشة للفئات التي تستحق بدل الغلاء فى شهر رمضان حيث تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى المملكة الاشراف على صرف بدل الغلاء مع الراتب الشهري للمعاشات حيث يتم تقديم دعم الغلاء للمواطنين لتحمل أعباء ارتفاع الأسعار فى ظل احتياج لأي دعم حكومي او من الجمعيات الاهلية او المؤسسات الخيرية التي تنشط بشكل كبير فى شهر رمضان بسبب الدعم المالي والتبرعات الخيرية التي يقدمها المواطنين للجمعيات والمؤسسات التي تساعد الفقراء والمحتاجين.

شروط صرف بدل غلاء المعيشة فى رمضان 2022

يجب ام يكون المواطن من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

كذلك يجب ان لا يتعدى الراتب الشهري الحد المانع والمقرر بمبلغ 3000 ريال شهري.

أيضا الحد المانع للفرد المستقل غير المتزوج.

ثم لا يتجاوز المستفيد عمر 35 عام.

المنحة مقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية تصرف من الموازنة العامة للسعودية ويتم التصديق عليها والموافقة من قبل خادم الحرمين الشريفين.

كذلك المنحة تقسم بين أصحاب المعاشات التقاعدية وأصحاب المهن التعليمية.

قيمة بدل غلاء المعيشة المالية فى رمضان 1443

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن قيمة بدل الغلاء التي تم الموافقة عليها من قبل الملك سلمان والتي سيتم صرفها للمواطنين المستحقين لبدل غلاء لمعيشة فى رمضان ستصل الي 192 مليار ريال لأصحاب المعاشات التقاعدية وأيضا قيمة المنحة من المساعدات المالية للفئات الأخرى تصل الى 2 مليار ريال وأكدت الوزارة ان هناك زيادة مقررة على رواتب مستفيدي الضمان تصل الى 1400000 مليون ريال أيضا بالنسبة للمواطنين أصحاب فواتير الكهرباء المتراكمة سيتم صرف دعم على كل فاتورة بقيمة 104 ريال.

قيمة مبلغ بدل غلاء المعيشة 1443