شروط الاستفادة من الضمان المطور وطريقة التقديم، سبق وتم تحديد موعد الأول من كل شهر ميلادي على أن يكون ميعاد إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور لجميع المستحقين داخل المملكة، ويتم ذلك عن طريق إيداع الدعم في حساباتهم البنكية، أيضاً يتم تقديم أو تأجيل صرف الدفعة شهرياً في حالة إذا وافق موعد الصرف ليوم عطلة رسمية أو حتى أجازه أسبوعية داخل المملكة، ولا يتم الصرف إلا للأفراد الذين تنطبق عليهم كافة شروط البرنامج، حتى في حالة فقد شرط واحد فقط فلا يتم الصرف، كما يستقبل البرنامج طلبات للاعتراض على تأخر الدعم أو عدم نزول أسماء للمستفيدين أو توقف الدفعة بشكل عام.

شروط الاستفادة من الضمان المطور:

يشترط على الفرد المتقدم أن يمتلك الجنسية السعودية من حيث الأصل والمنشأ.

كما يجب أن يكون من ضمن الفئات الأكثر حاجة.

أيضا شرط أن يكون مقيم داخل المملكة دائماً.

شرط أساسي عدم تجاوز الحد الأدنى للفرد داخل الأسرة مبلغ 1100 ريال سعودي.

في النهاية تقديم إثبات أن المستفيد لا يقيم داخل إحدى دور الإيواء أو داخل أحد الملاجئ.

الحالات التي يتوقف فيها صرف المعاش:

أولاً في حالة وفاة المستفيد.

ثانياً في حالة عدم تتطابق شرك من شروط الاستحقاق.

ثالثاً عدم تتطابق الأوراق المقدمة مع البيانات المسجلة.

رابعاً يتم إيقاف الدعم في حالة لم يلتزم التأهل بالخطة التأهيلية.

خامساً يجب إثبات أن المستفيد قادر على العمل.

سادساً توفير ما يثبت أنه لا يبحث عن عمل.

سابعاً ويتوقف الصرف في حال إذا لم يعمل المستفيد على التقديم عبر منصات التوظيف المعتمدة.

ثامناً يتم إيقاف صرف الدعم في حالة تنازل المستفيد عن المعاش.

في النهاية يتم الإلغاء في حال كان المستفيد داخل مركز للعلاج أو الإيواء.

طريقة تقديم طلب الاعتراض:

يتم تقديم الطلب عبر المنصة الرئيسية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أو من خلال القنوات الرسمية للوزارة، ويجب التأكد من تقديم الطلب قبل 30 يوم منذ تاريخ تقديم الطلب، مع ضرورة التأكد من إتباع كافة شروط وقواعد اللجنة المنظمة.