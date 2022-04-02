نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام هايبر بندة في رمضان 1443 وطرق التواصل مع شركة بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن السؤال عن دوام هايبر باندا أمر هام، ولاسيما مع شهر رمضان الذي اختلف فيه ميعاد الهايبر عن بقية أيام السنة، فهي شركة كبيرة للبيع بالتجزية، لها اسمها وسمعتها بالمملكة السعودية، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سوف نوضح لكم دوام هايبر بندة في رمضان 1443-2022 ثم نشرح لكم كيفية التواصل مع هذه الشركة، والفروع جميعها والعروض سنتحدث عن جميع التفاصيل المتعلق بهذا الأمر.

دوام هايبر بندة في رمضان 1443

إن هايبر بنده يعد من المتاجر الكبيرة للبيع بالتجزئة بالمملكة السعودية، وعدد المتاجر الخاصة بها حوالى 200 متجر، تتوزع في 44 مدينة ومنطقة، وهي تعمل على تشغيل نوعين هذه المتاجر الكبرى هو هايبر بنده، وسوبر ماركت، وبكافة الأشهر تفتح فروعها 8 صباحاً إلى الواحدة منتصف الليل، وهذا مختلف عن مواعيد شهر رمضان التي ستكون كالآتي:

مواعيد دوام هايبر بنده بالمتاجر المتواجدة داخل المملكة السعودية تبدأ التاسعة صباحاً إلى اثنين ظهراً.

هايبر باندا في بقية الفروع سيكون الدوام الخاص بهم من التاسعة صباحاً وينتهي 5 مساءً، ويمكنك أن تتعرف على جميع الفروع ومواعيدها عبر القيام بزيارة الموقع الإلكتروني لها.

هايبر بنده

إن شركة بنده كانت متجراً صغيراً بالمملكة السعودية 1978 إلى أن زادت فروعها وأصبحت شركة رائدة في مجال البيع بالتجزئة داخل المملكة السعودية، ثم تم الاندماج بين بنده 1994 مع الشركة التي تسمى العزيزية، وأصبح اسمها العزيزية بنده المتحدة، واستحوذت شركة صافولا بمجال التجارة بالتجزئة إلى أن أصبحت بنده من أكبر الشركات التي تعمل في البيع بالتجزئة داخل السعودية.

وبسلاسل المتاجر المتواجدة بالشرق الأوسط، وطاقم العمل بالشركة 20000 موظف يعملون بمنتهى الإتقان والاحترام، وأسطول شاحنات يفوق 650 شاحنة، مما أدي لكسب ثقة عملائها الذين يزيد عددهم عن 120 مليون، فهم الذين يقوم بزيارة المتاجر سنوياً لتحقيق الرؤيا المتمثلة في القيام باحراز الريادة بسوق التجزئة.

طرق التواصل مع بنده

إن شركة بنده قد أتاحت لجميع الزبائن والعملاء إمكانية القيام بالاستطلاع على معلومات حول التاريخ والإجازات الخاصة بالشركة، ووفرت لهم أكثر من وسيلة للتواصل وهي كالآتي: