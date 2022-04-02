تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد الخيرية

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عمر شويل - جدة مساعدات مالية وعينية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم, تقدم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الكثير من المساعدات المالية والعينية لمختلف الجنسيات والديانات وليس فقط لأصحاب الجنسية الإماراتية, حيث حددت مؤسسة محمد بن راشد للمساعدات المالية والإنسانية مجموعة من الشروط والأحكام لكي يتقدم أي شخص يريد الحصول علي مساعدة من المؤسسة, وفي مقالنا سوف نوضح لكم الفئات التي تستطيع الحصول علي المساعدات, كما سوف نوضح أنواع المساعدات المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم, والشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول علي المساعدات, وكيفية التواصل مع المؤسسة الخيرة, وأخيراً خطوات تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

الفئات التي تستطيع الحصول على مساعدات مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

حددت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم عدد من الفئات التي تستطيع أن تقوم بتقديم طلب للحصول علي المساعدات المختلفة والمقدمة من المؤسسة الخيرية, فإذا كنت من ضمن هذه الفئات التي سوف نوضح الآن فانك تستطيع تقديم طلب للحصول علي مساعدات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

المواطنين الإماراتيين الموجودون داخل الإمارات. أي شخص وافد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي. شخص وافد ليس إمارتي ولكن متزوج من مواطنة إماراتية. سيدة وافدة ومطلقة ولديها أبناء من مواطن إمارتي.

أنواع المساعدات المقدمة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

تقدم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الكثير من المساعدات الإنسانية والمالية والعينية, كما تهتم كثيراً مؤسسة الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الخيرية بالمساعدات العلاجية, وتقديم كل سبل العلاج المتوفرة للعلاج, ومن ضمن المساعدات التي تقوم المؤسسة بتقديمها لجميع الناس في مختلف جميع دول العالم هي.

تقديم طلب للحصول علي أجهزة ومستلزمات طبية أو أطراف صناعية.

مساعدات مالية وبناء منازل.

الحصول علي مساعدة من أجل سداد الرسوم الدراسية.

طلب لتقوم المؤسسة بسداد إيجارات سكنية وغيرها.

الحصول علي مساعدات علاجية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

شروط الحصول علي مساعدات مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

يوجد عدد من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في الشخص المتقدم حتي يستطيع أن يقوم بالتسجيل في مساعدات محمد بن راشد آل مكتوم, إن كانت تتوافر بك الشروط التالية فيمكنك التسجيل في المساعدات.

رب الأسرة هو الذي يستطيع تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية. الحرص علي أن يكون رقم الجوال هو نفس رقم الشخص المتقدم للحصول علي المساعدة. يتم إرفاق صورة الهوية الإماراتية للمواطن. سريان الإقامة الخاصة بالوافد. الولادة ليست من ضمن المساعدات العلاجية. الأوراق المطلوبة لابد أن تكون ملونه وسارية الصلاحية. إذا كان هناك أي أوراق مطلوبة وليست موجودة سوف يتم تجاهل الطلب. يتم الرد علي الطلب بالقبول أو بالرفض في غضون أسبوعين.

خطوات تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

حددت مؤسسة محمد بن راشد آل المكتوم عدد من الخطوات التي يجب أن يقوم بها كل من يرغب في التقديم للحصول علي مساعدات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم, حيث بمجرد القيام بالتقدم علي مساعدات مؤسسة محمد بن راشد آل المكتوم سوف يتم استقبال طلبك من قبل المختصين القائمين علي تلقي طلبات المساعدة المختلفة, ثم يتم النظر فيها, وبعد مراجعتها سوف يتم التواصل معك ما إذا تم قبول طلبك أم لم يتم قبول طلبك, حيث هذه الخطوات هي.

الدخول علي موقع الرسمي “مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم“. اختيار الخدمات الإلكترونية. قم بالضغط من القائمة الظاهرة بعدها ( تقديم طلب مساعدة). ثم ملئ البيانات المطلوبة. الموافقة علي الشروط والأحكام الموضحة. الضغط علي تقديم الطلب, وبهذه الخطوة فقد أرسلت طلبك بشكل رسمي إلي مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وذلك للحصول علي المساعدة, ويجب العلم بانه سوف يتم مراجعة طلبك من خلال المختصين بمراجعة طلبات المساعدة في مؤسسة محمد بن راشد, فإذا تم قبول أو رفضه طلبك فسوف يتم التواصل مع مباشرة لإعلامك بالأمر.

خطوات الاستعلام عن حالة طلب مساعدة مالية أو غيرها من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

حيث يستطيع الآن من تقدم للحصول علي مساعدة من المؤسسة الخيرية الخاصة بالشيخ محمد بن راشد بالتعرف علي موقع الطلب الذي تم إرساله لكي يحصل المتقدم علي مساعدة ما من المؤسسة الخيرية.

وذلك من خلال الدخول علي موقع محمد بن راشد واختيار الخدمات الإلكترونية. ثم بعد ذلك تقوم بالضغط علي أيقونة الاستعلام عن حالة طلب. ثم تقوم بملء الخانات المطلوب ملئها حتي تتمكن من الاستعلام عن حالة الطلب المقدم منك, حيث تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية لصاحب الطلب, ثم تقوم بكتابة رقم الطلب, ثم يتم كتابة في اَخر خانة رقم الملف. بعد كتابة ما سبق تقوم بالضغط علي أيقونة استعلام.

خدمات إلكترونية مقدمة من موقع مؤسسة محمد بن راشد

يقدم موقع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم خدمات إلكترونية لكل من يرغب في الحصول علي هذه الخدمات من موقعه الإلكتروني, حيث تقدم المؤسسة خدمة تقديم طلب مساعدة عبر الدخول علي موقعها الإلكتروني, وأيضاً يقدم الموقع خدمة الاستعلام عن طلب سابق للحصول علي مساعدة.

بناء وصيانة المساكن لأصاحب الدخل المحدود داخل الإمارات

قامت الحكومة الإماراتية باستحداث خدمة مجتمعية جديدة, وهي بناء وصيانة المنازل, حيث صرحت الحكومة الإماراتية عبر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم أنها تعتزم علي بناء ستين مسكن في كل إمارة وذلك لأصاحب الدخل المحدود وأصحاب العوائل الكبيرة, كما قامت الحكومة ببناء 55 فيلا في إمارة الفجيرة للأرامل والأيتام.

دعم البرامج التعليمية

تقوم مؤسسة محمد بن راشد آل المكتوب بتقديم جميع المساعدات المختلفة للكثير من الفئات والأنواع, ومن ضمن برامجها للمساعدات الإنسانية برنامج بالعلم نرتقي, حيث هو احد البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة من اجل مساعدة الطلاب والطالبات الراغبين في تحصيل العلم والعلوم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

أرقام التواصل مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

حيث يمكن أن تقوم بالتواصل مع مؤسسة محمد بن راشد للمساعدات المالية والإنسانية من خلال البريد الإلكتروني [email protected], كم يمكن الاتصال علي الرقم المخصص لمؤسسة محمد بن راشد علي الرقم 97144233444, أو يمكن المراسلة علي رقم الفاكس 97143687777, يتاح التقديم والتواصل مع مؤسسة محمد بن راشد من الأحد إلي الخميس من الساعة 7.30 صباحاً إلي 2.30 مساءً.

كما أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل المكتوم عن أتاحت موقع إلكتروني لاستقبال عليه جميع طلبات المساعدة التي يرغب في الحصول عليها الأشخاص المتقدمة للحصول علي المساعدات اللازمة, حيث قال الموقع انه في ظل الظروف الراهنة والتي كانت بسبب فيروس كورونا فان مؤسسة محمد بن راشد اله مكتوم يسعدها أن تستقبل الطلبات علي https://crm.mbrch.gov.ae/mbrch-assistance/new_order/new.

يذكر أن المقر الرئيس لمؤسسة محمد بن راشدا أل مكتوم للأعمال الخيرية تتواجد داخل دولة الإمارات العربية المتحدة في العنوان الأتي: الممزر, شاطئ الممزر, بالقرب من ندوة الثقافة والعلوم وجائزة دبي الدولية للقران الكريم, ومن خلال هذا العنوان يمكنك التواصل مع مؤسسة محمد بن راشد أل مكتوم للحصول علي مساعدات من خلاله.

الاستعلام بوجه عام في موقع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

إذا كان لديك أي استعلام بوجه عام لأي شئ ترغب في معرفته من مؤسسة محمد بن راشد آل المكتوم فيمكنك القيام بالاتي.

الدخول علي الموقع الإلكتروني لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط علي استفسار بوجه عام.

وظائف مؤسسة محمد بن راشد آل المكتوم

توفر مؤسسة محمد بن راشد آل المكتوم الخيرية وظائف عديدة لكل الأشخاص والتي يمكن التقدم عليها من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة محمد بن راشد, وللتقدم علي الوظائف يمكن الدخول علي موقع المؤسسة واختيار خيار حول المؤسسة ومنها تقوم بالضغط علي خيار وظائف المؤسسة.

أهداف مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

قامت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بوضع عدد من الأهداف التي يجب أن يقوموا بالوصول إليها من خلال السعي الدائم لتحقيقها بموظفيها, ومن ضمن الأهداف هي.

القضاء علي الفقر بداية من دولة الإمارات المتحدة وصولاً إلي جميع الدول التي تعاني من الفقر, حيث تم عم درسة تثبت وجود اكثر من 1.2 بليون شخص يعاني من الفقر, ويعيش واحد من خمس أشخاص علي 1.25 دولار في اليوم, لذلك قامت مؤسسة محمد بن راشد بإنشاء المشاريع المختلفة للمساهمة في تقليل عدد الأشخاص الفقير في العالم.

إنشاء الزراعة المستديمة من اجل القضاء علي الجوع وتحقيق الأمن الغذائي, حيث انه يوجد في العالم اكثر من 800 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع ولا يتوافر لديهم الطعام, لذا تقوم مؤسسة محمد بن راشد آل المكتوم بتوفير الغذاء والطعام للدول التي تحدث لهم الكوارث الطبيعية.

توفير حياة صحية لجميع الأشخاص, كما ضمان كما يتم دعم الرفاهية لجميع الأشخاص والفئات العمرية, علي الرغم من أن نسبة وفاة الأطفال والأمهات في جميع أنحاء العالم قد قل نسبته إلا أن هناك شريحة كبيرة من الأطفال دون الخامسة والأمهات في إفريقيا يموتون بسبب عدم الرعاية الجيدة أثناء الولادة, لذا تم إنشاء مبادرة نبضات وتقوم بإنشاء العيادات في هذه الدول وتقديم الرعاية الطبية لتقليل الوفيات.

توفير فرص عادلة ومتوازنة للتعليم لجميع الأفراد, قامت مؤسسة محمد بن راشد آل المكتوم بعمل إحصاء لجميع مراحل التعليم المختلفة لبيان نسبة المتعلمين في الكثير من الدول بخاصة دول أفريقيا, حيث جاءت الإحصاءات كما يلي, بلغ عدد الأطفال خارج التعليم 58 مليون طفل, وان نصف هذا العدد موجود داخل دول أفريقيا النامية.

ضمان توفير الماء الصحي والمرافق الصحية لكل الناس, وتقوم مؤسسة الوليد بن طلال بحفر الآبار ومحطات المياه في الكثير من الدول التي تعاني من الفقر في المياه والتي تكون في ألأغلب في الدول الافريقيا ومن بين هذه الدول التي تمتعت بالمساعدة ومحطة توزيع المياه في طاجيكستان والتي تصل إلى ثلاث قرى و2000 بيت في المنطقة. وقامت ببناء قرية في أفغانستان

المساعدات دوليه تقوم بها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

تقوم مؤسسة محمد بن راشد بتقديم الكثير من المساعدات المالية والعينية للكثير من الدول التي تعاني من الفقر والقحط والجفاف, وذلك في المخيمات النازحين في الدول الأفريقية الفقيرة, حيث أن من ضمن الدول الأفريقية التي قامت المؤسسة بمساعدتها هي أثيوبيا وأوغندا.

أعلنت دولة الإمارة من خلال مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم من قبل عند بدا حملة 100 مليون وجبة بتكلفة عشرون مليون درهم, حيث تم الإعلان عن هذه الحملة لإطعام عشرين دولة بداية من دولة غانا إلي دولة باكستان وذلك ضمن مبادرة مكافحة حالة الجوع ونقص الغذاء في جميع الدول التي تعاني من الفقر والجوع.

الجدير بالذكر أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم تم إنشاءها في عام 1997 ميلادياً علي يد أمير دولة الإمارات المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد, وكان قد قام بإنشاء هذه المؤسسة بغرض مساعدات الفقراء والمحتاجين في دولة الإمارات وخارجها, وقد صارت المؤسسة خلال سنوات القليلة الماضية رائده في عالم المساعدات الإنسانية والخيرية.

أعلنت مؤسسة محمد بن راشدا للأعمال الخيرية عبر موقعها الإلكتروني انه قد تم عمل تحديث لعملية استقبال طلبات المساعدة, حيث اعلن الموقع انه سوف يتم استقبال الطلبات من يوم الأحد إلي يوم الأربعاء وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وذلك حتي اكتمال عدد طلبات المساعدة المقرر استقبالها يومياً لتقديمها فيما بعدها لمستحقيها.

مساعدات شهر رمضان المبارك

تقدم مؤسسة محمد بن راشد آل المكتوم مساعدات في شهر رمضان لتأتي تحت مسمي بطاقات المواد الغذائية, وهي تعني إنشاء بطاقات ممغنطة تحتوي علي بيانات الأشخاص المستفيدين ليقوموا بشراء المواد الغذائية الشهرية التي يحتاجها الشخص المستفيد وذلك من خلال الجمعيات الاستهلاكية طول شهر رمضان المبارك.