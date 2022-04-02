هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر تضرب ديالى بالعراق

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية الإخبارية - أنه تم تسجيل الهزة الأرضية مساء اليوم على بعد 17 كم شمال غرب خانقين من محافظة ديالى، داعية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى.

وكانت الهيئة قد أعلنت، فى وقت سابق اليوم، تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 3،3 درجة جنوب شرق قضاء كلار فى محافظة السليمانية.