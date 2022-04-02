اجتماع تنسيقى لمجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - صرح مصدر مسؤول بالامانة العامة لجامعة الدول العربية أن مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزارى المكلفة بمتابعة الأزمة فى أوكرانيا عقدت اجتماعاً تنسيقياً، اليوم السبت الموافق 2/4/2022 عبر تقنية الاتصال المرئى عن بعد.





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