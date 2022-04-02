نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل GTA5 Gta san andreas 2022 للأندرويد وأيفون والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة Gta san andreas ظهرت لأول مرة عام 2004 من خلال شركة ألعاب الفيديو Rockstar المطورة للعبة جاتا. وبعد ذلك توالت إصدارات اللعبة على أجهزة الألعاب المختلفة. وتعتبر جراند ثيفت أوتو سان أندرياس هي الأصدار الخامس من سلسلة الألعاب GTA5 وتدور الأحداث في مدينة وهمية تحت أسم سان أندرياس وهي مصصمة علي مدينة سان فرانسسكو الأمريكية وبطل هذة السلسة هو توني وهوا أحد أفراد العصابات الأمريكية المنظمة الذي هرب من المدينة ويجبر علي العودة إليها مرة أخري بعد مقتل والدة ليقوم بتجميع أصدقائة وأخوتة والتحالف مع بعض العصابات الأخري من أجل فرض السيطرة علي المدينة ونتعرف الأن علي طريقة تنزيل اللعبة علي الأجهزة المختلفة.

الأجهزة المتاح عليها لعبة Gta 5:

بلاي ستيشن PS2. كذلك بلاي ستيشن PS3. بلاي ستيشن PS4. إكس بوكس وان. إكس بوكس 360. الكمبيوتر الشخصي PC. جوالات نظام ويندوز. أجهزة الجوال والتابلت أندرويد. كذلك أجهزة أيفون IOS. أجهزة ماك بوك.

أهم مميزات لعبة Gta san andreas:

رسومات جميلة وجرافيكس ثلاثي الأبعاد.

قصة مشوقة وكتابة مميزة لمهام اللعبة.

العديد من العمليات والمهام المطلوب تنفيذها على مدار 70 ساعة لعب غير متكرر.

موسيقى الهيب هوب والطبول وموسيقى الباس المميزة لحقبة التسعينيات التي تجري فيها أحداث القصة.

محاكاة حروب العصابات التي اشتهرت في هذه الحقبة على طول الساحل الغربي لأمريكا.

بهذه النسخة من سلسلة ألعاب جتا قائمة كبيرة من السيارات والمركبات والطائرات والأسلحة.

شبكة طرق مميزة تربط بين مدن اللعبة الثلاث لوس سانتوس و لاس فينتوراس وسان فييرو لتحاكي الواقع.

التخزين التلقائي لبيانات اللعب لتجنب ضياع الإنجازات في حال فشل أحد المهمات.

يمكن استخدام حفظ السحاب Cloud save لحفظ البيانات واللعب من أكثر من جهاز واحد.

إمكانية الاختيار من بين ثلاث خطط.

التحكم الخارجي باللعبة عن طريق وصلات بلوتوث أو يو إس بي.

الحصول على لعبة Gta san andreas للأجهزة المختلفة:

تختلف طبيعة ملف لعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس تبعاً لنوع الجهاز المستخدم في اللعب. فمثلاً أجهزة ألعاب الفيديو مثل بلاي ستيشن و إكس بوكس بأنواعه يحتاج لنسخة اللعبة في صورة قرص صلب. يمكن شراء هؤلاء من مواقع التسوق الإلكتروني مثل أمازون أو من متاجر الألعاب الإلكترونية.

للحصول على نسخة اللعبة لجهاز الكمبيوتر الشخصي PC وأجهزة الويندوز، فيمكن تنزيل اللعبة في صورة ملف من موقع Rockstar الرسمي بعد دفع ثمنها بالبطاقات المصرفية. اتبع الخطوات التالية:

افتح موقع روك ستار.

ابحث عن Gta san andreas.

على يسار الشاشة اختر شراء أو Buy Now المكتوبة تحت اسم اللعبة.

من القائمة اختر PC- digital.

حدد طريقة الدفع الالكترونية وبعدها يبدأ التنزيل.

وأخيراً للحصول على تطبيق اللعبة للجوالات، قم بتنزيل اللعبة من المتجر المناسب لجوالك.

نزل اللعبة لأجهزة أيفون من أبل ستور، أو نزلها لأجهزة أندرويد جوجل بلاي.