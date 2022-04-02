هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر تضرب ديالى فى العراق

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر محافظة ديالى شرق العراق. ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن وزارة النقل قولها إن المراصد الزلزالية فى الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية فى قضاء خانقين بلغت قوتها 3.4 درجات موضحة أن مركز الهزة على بعد 17 كم شمال غرب مركز المحافظة. وأشارت الوزارة، إلى أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراءها.

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