الرئيس الشيشانى: بدء اقتحام مصنع آزوف ستال فى ماريوبول الأوكرانية

وذكر قديروف، على قناته فى تطبيق "تيليجرام" اليوم السبت، أن مقاتلى الفوج الشيشانى الذى يحمل اسم والده أحمد قديروف بدؤوا باقتحام مصنع "آزوف ستال"، حيث تحصنت عناصر كتيبة "آزوف" وغيرها من الوحدات النازية الأوكرانية بداخله.
وأعرب الرئيس الشيشانى، عن قناعته بأن الهدف المطروح سيتم إنجازه، مقرا بأنه "صعب لكن قابل للتحقيق".
وتابع: "ليس هناك أى فرص للنجاة للنازيين وأنصار "بانديرا" وغيرهم من الحثالة، وتقترب ساعة الانتقام للإساءة التى تعرض لها سكان دونباس على مدى سنوات. لن يغادر أحد على قيد الحياة لأنه ينبغى استئصال هذا الشر".
ونشر "قديروف"، فيديو يظهر قائدا ميدانيا شيشانيا قائلا إن قواته "قد أحرزت بعض التقدم" خلال اقتحامها المصنع.
ويعد مصنع "آزوف ستال" أكبر معقل للقوات الأوكرانية فى ماريوبول التى شهدت فى الأسابيع الأخيرة اشتباكات عنيفة تمكن خلالها الجيش الروسى من إحكام سيطرته على معظم المدينة.
وكان الرئيس الشيشانى قد أعلن أمس أنه أمهل القوات الأوكرانية المتحصنة فى "آزوف ستال" 24 ساعة للاستسلام.
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