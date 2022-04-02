وزير المالية الفرنسى: نسعى لتنويع مصادرنا من الطاقة بالتعاون مع مصر

جدة - نرمين السيد - قال وزير المالية الفرنسى، برونو لو مير، اليوم السبت، إن فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون يلعب دورًا رائدًا لإنهاء الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، بالتعاون مع شركائها الأوروبيين، محذرًا من خطورة هذه الأزمة التى ستنعكس على الإمدادات الغذائية، حيث أن روسيا وأوكرانيا دولتان كبيرتان منتجتان للمواد الغذائية.





وأضاف وزير المالية والاقتصاد الفرنسى، فى لقاء خاص لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تركت تداعياتها على الإمدادات من المواد الأولية، مؤكدًا استعداد فرنسا لتوفير الإمدادات بالمواد الأولية وبأسعار معقولة، حيث تزداد الأسعار عادة فى فترات الأزمات نظرًا لتأثر سلاسل الأزمات.

وأضاف أن يحاولون فى فرنسا حماية الشعب الفرنسى من زيادة أسعار البنزين والمحروقات والمنظومات الغذائية، ونتعاون حتى لا يحدث هذا فى مصر كما حدث فى فرنسا، مؤكدًا أن أفضل تعامل مع هذه المشكلات هو التعاون بين مصر وفرنسا لحل هذه المشكلات.

وأشار لو مير إلى أن الحكومة الفرنسية تعمل حاليًا على تنفيذ وعود الرئيس ماكرون بتوفير الطاقة والمواد الغذائية للشعب الفرنسى.

وأضاف وزير المالية الفرنسى، أنه يجب أولاً حماية الشعوب من آثار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن فرنسا بادرت بذلك لأن الشعب الفرنسى لا يستطيع أن يتحمل، لافتًا إلى رغبة فرنسا فى تنويع مصادرها من الطاقة، مؤكدًا أن فرنسا ستتعاون مع مصر ودول أوروبا لأجل تحقيق ذلك، لافتًا إلى الهيدروجين الأخضر، وآمال الرخاء مع تلوث أقل.