مان سيتي يستعيد الصدارة بثنائية في بيرنلي

استعاد مانشستر سيتي سريعا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مستحق 2-صفر على بيرنلي المهدد بالهبوط يوم السبت.
وكان مان سيتي يحتاج إلى الانتصار لاستعادة القمة سريعا من غريمه ليفربول الذي فاز على واتفورد في وقت سابق اليوم، وحقق ذلك بهدفي كيفن دي بروين وإيلكاي غندوغان ليخرج بالنقاط الثلاث.
وسيطر مانشستر على اللعب طوال المباراة، وتقدم بهدف دي بروين في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من رحيم سترلينغ داخل المنطقة.
وتبادل سترلينغ الكرة مع دي بروين ثم أرسل كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها غندوغان إلى داخل المرمى في الدقيقة 20.
وكاد مانشستر سيتي أن يستقبل هدفا في الشوط الثاني بعد ضربة رأس من ماكسويل كورنيه، لكن المدافع نيثن أكي أبعد الكرة من على خط المرمى. ورغم ذلك فقد أشار الحكم المساعد إلى التسلل لاحقا، وتلقى بيرنلي دفعة للبحث عن هدفه الأول دون أن يتكلل ذلك بالنجاح.
وأصبح رصيد سيتي 73 نقطة من 30 مباراة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل مباراة قمة مرتقبة بينهما في الجولة المقبلة، بينما خسر بيرنلي للمرة الرابعة على التوالي وبقي في المركز 19.
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