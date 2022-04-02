أول أزمات دراما رمضان.. "اتهام رسمي" لمسلسل ليلى علوي

انطلقت أولى الأزمات المتعلقة بدراما رمضان في مصر حول مسلسل متهم بالترويج لزنا المحارم واتهام رسمي لإحدى القنوات الفضائية بالتحايل على قرار الأجهزة الرقابيه بشأنه.
وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" بدعوى عدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل، مؤكدا ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.
وقال المجلس إن القرار جاء بناء على شكوى عاجلة مقدمة من خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.
وأكد المجلس، التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.
وشدد على أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.
وقد تواصل موقع "دوت الخليج" مع إدارة قناة النهار التي أكدت أنه جاري التواصل مع المجلس الأعلى للإعلام وهيئة الرقابة على المصنفات الفنية لشرح وجهة نظر القناة وأنه لم يتم التحايل من جانبها على أية قرارات رسمية وأنه سيتم توضيح الأمر للجميع قريبا.
تجدر الإشارة إلى أن مسلسل" دنيا تانية" من إخراج أحمد عبد العال وتأليف أمين جمال، وتدور أحداثه في إطار درامي حول البطلة التي تجسد شخصيتها ليلى علوي، حيث تتعرض لصدمة شديدة بعد أن فقدت ابنها غرقآ في حمام السباحة، ويفقد ابنها الثاني النطق من الصدمة.
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