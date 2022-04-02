موعد صلاة التراويح السعودية بأول أيام شهر رمضان الكريم 1443

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عمر شويل - جدة مع بداية شهر رمضان المبارك أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية مجموعة من القرارات الجديدة والمتعلقة بصلاة التراويح السعودية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.

موعد صلاة التراويح السعودية

إن موعد صلاة التراويح في المملكة العربية السعودية لعام 2022 في تمام الساعة 7.35 مساءًا، وتستمر لمدة نصف ساعة داخل جميع المساجد في المدن والمحافظات السعودية، ويجب الإشارة إلى أن ذلك الوقت قد يختلف اختلافًا طفيفًا بمرور أيام الشهر الكريم، لذلك يجب متابعة إمساكية شهر رمضان للاطلاع على الأوقات بوضوح ودقة.

تعليمات صلاة التراويح بالسعودية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة يوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022، عن العديد من القرارات والقوانين الجديدة المرتبطة بصلاة التراويح وأكدت على ضرورة الالتزام بتلك التوجيهات من قِبل جميع الجهات المختصة، وتتمثل هذه التوجيهات في:

علي جميع المؤذنين وأئمة المساجد الالتزام في العمل وعدم التغيب خلال شهر رمضان.

منع استخدام أجهزة التصوير والكاميرات داخل جميع المساجد في مختلف الصلوات.

منع بث أو نقل الصلوات في كافة أنواع الوسائل الإعلامية.

ضرورة الالتزام بمواعيد الأذان تبعًا لتقويم أم القرى.

ضرورة تنفيذ جميع الأماكن المخصصة لإفطار المصلين بعد الانتهاء من الإفطار مباشرًة.

بالنسبة للاعتكاف فإن إمام المسجد هو المسؤول الأول في منح الإذن للمعتكفين في المساجد في شهر رمضان.

يتم رفع أذان صلاة العشاء في شهر رمضان في الوقت المحدد، وتكون الإقامة بعد رفع الأذان وفقًا للمدة المعتمدة لجميع الصلوات.

الالتزام بتجهيز وإعداد مصليات النساء في رمضان.

ضرورة أن يقتصر الأئمة في دعاء القنوات على جوامع الدعاء مراعاة لأحوال الناس.

كما شددت الوزارة على أن تكون جميع مشاريع الإفطار داخل الأماكن المخصصة لدلك وأيضًا داخل ساحات المساجد ويكون ذلك تحت مسؤولية المؤذن أو الإمام.

منع جمع تبرعات مالية من أجل إقامة مشروعات لإفطار الصائمين وغيرها من المشروعات.

سبب منع نقل التروايح بالسعودية

أكدت الوزارة على أن السبب الحقيقي الذي أسفر عن منع نقل الصلوات هو التداخل الذي كان يحدث في الأصوات نتيجة لقرب المساجد من بعضها، حيث كان يتسبب هذا التداخل في إزعاج المصلين أثناء صلاة التراويح.