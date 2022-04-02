السعودية عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 شهر رمضان 2022 وفق وزارة الموارد البشرية

عاجل الضمان الاجتماعي اليوم 1443 أكد على صرف دفعة جديدة لشهر رمضان بدءًا من يوم الأحد من شهر إبريل 2022 الموافق 2 من شهر رمضان 1443 ووفق آخر مستجدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستوفي الشروط مكتملي الأهلية دعت منصة الضمان الاجتماعي جميع المستفيدين بسرعة التسجيل وتحديث البيانات على برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد في مدة ال 3 أشهر القادمة وفق الموعد المحدد بالوزارة والتي تم الإعلان عنها في 20 نوفمبر 2021م الماضي وحتى يوم 23 مايو القادم 2022م.

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في نفس السياق السابق ذكره فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما سبق موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور عبر موقعها الرسمي الإلكتروني تويتر ردًا على استفسار أحد المستفيدين الذي تساءل عن الموعد المحدد لمعرفة نتائج استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ، وقد جاء الرد من قبل الوزارة عبر حساب عناية العملاء أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج تدريجيًا من حيث قبول أو رفض الطلبات المقدمة للوزارة بعد دراستها من قبل اللجنة المختصة، والجدير بالعلم أن تدشين الضمان المطور لتحقيق عدة أهداف نذكر منها:

الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب.

كذلك العمل على زيادة عدد خدمات التمكين والتوظيف للفئة المشمولة بالنظام الجديد.

أيضًا ضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.

بالإضافة إلى تحسين أداء القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين للوصول إلى أعلى جودة تعزز حياتهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

كيفية الاستعلام دفعة شهر رمضان 1443 وفق موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

ولراغبي الاستعلام في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور. كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد. يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال. قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

أبرز شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي: