خلطة سحرية لتبييض المنطقة الحساسة وبين الفخذين وإزالة الأسمرار من أول أستخدام

المناطق الحساسة من أكثر المناطق التى تتعرض للغمقان واسمرار الجلد لعدم تهويتها، وجميع النساء تبحث عن حلول لعلاج مشكلة اسمرار المناطق الحساسه، وتوجد وصفات طبيعية تعمل على تفتيح المناطق الحساسة بسرعة دون اللجوء إلى الكريمات التى تعمل على تفتيح هذه المناطق،، وسوف نقدم لكى سيدتى طريقة تحضير وصفة سحرية بمكونات بسيطة لتفتيح المناطق الحساسة.

طريقة إعداد وصفة تفتيح المناطق الحساسة

المناطق الحساسة من الأمور التى يجب الاعتناء بها والمحافظة عليها باستمرار، حيث أن هذه المناطق تتعرض للاسمرار نتيجة استخدام طرق لازاله الشعر خاطئة، مما يؤدى إلى ظهور بقع سمراء على الجلد، ومن أكثر الوصفات التى حازت إعجاب الكثير من السيدات هى وصفة الحناء البيضاء، فهى ممتازة لتفتيح الاماكن الحساسة، وجعلها أكثر بياضاً ونعومة، ومن ثم سوف نحضر وصفة لتفتيح الاماكن الحساسة بسرعة.

تحضير وصفة لتفتيح الاماكن الحساسة بالحنا البيضاء

المكونات

معلقتين كبار من الحناء البيضاء موجودة عند كل العطارين.

ملعقة كبيرة من زيت الورد.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

ماء دافئ.

إعداد وصفة تبييض الأماكن الحساسة بالحنا البيضاء

نحضر وعاء صغير ونضع بداخله الحنا البيضاء والماء الدافئ ونعجنها جيداً للحصول على عجينة لينة تفرد على الجسم.

نقوم بوضع زيت الورد والليمون على الحناء ونقوم بخلطهم جيداً حتى يتجانسوا.

نغسل المكان المراد جيداً وتفرد الوصفة عليه.

نترك الخليط لمدة عشر دقائق، ثم يشطف بالماء فقط.

سوف تلاحظين بشرة ناصعة البياض كما أن زيت الورد يعطى رائحة عطرية جميلة ومميزة، كما أنه يفتح المناطق الحساسة واي مناطق فى الجسم تريدى تفتحها فهو ممتاز لجميع أنواع البشرة، فوائد الليمون كثيرة فى التفتيح، فهو يعمل على تفتيح الاماكن الداكنه لاحتوائه على فيتامين سي الذي يعزز البشرة ويمنحها البياض ويساعد فى تجديد خلايا الجلد الميت المتراكم على سطح البشرة، مما يؤدى إلى ظهور طبقات جديدة فاتحة ومشرقة، كما أن الليمون له فوائد عظيمة فى التخلص من البكتريا الضارة التى توجد فى الأماكن الحساسة، كما أنه له رائحة مميزة تساعد فى تعطير هذه الأماكن.