خطوات تقديم طلب الحصول على مساعدات منصة احسان الخيرية 1443 وطريقة التبرع بمنصة احسان

خطوات تقديم طلب الحصول على مساعدات منصة احسان الوطنية للعمل الخيري 1443 والتسجيل فى احسان كمستفيد ومتبرع للحصول على تبرعات ومساعدات مالية فى شهر رمضان المبارك وخدمة تيسرت لتسديد الديون وأيضا حتي يتثنى لك التبرع للمحتاجين والاسر الفقيرة والاشد احتياجاً فى منصة احسان الخيرية والتي تعد احد اكبر المنصات الخيرية بالمملكة وتقوم بتجميع التبرعات وتوزيعها بشفافية ومصداقية يتم الكشف عنها امام الجهات الحكومية والرقابية لضمان وصول المساعدات من منصة احسان الى المستفيدين والذين تقدموا بطلب مساعدة من منصة احسان الخيرية 1443.

تسجيل جديد كمتبرع فى منصة احسان الخيرية 2022

فى ظل الأوضاع المعيشية الصعبة الازمات لعالمية الطاحنة التي عصفت بمحدودي الدخل وارتفاع الأسعار الشديد يقوم الكثير من المواطنين والمقيمين بالتبرع لمنصة احسان الخيرية حيث وصلت قيمة التبرعات فى رمضان الماضي اكثر من 10 ملايين ريال سعودي لذا اليكم طريقة التسجيل فى منصة احسان كمتبرع:

الدخول الى رابط منصة احسان الخيرية الرسمي.

ثم الدخول الى الصفحة الرئيسية بالمنصة والضغط على خيار تسجيل الدخول.

وبعد ذلك فتح صفحة التسجيل كمتبرع وإدخال البيانات الشخصية التالية: أولا اسم المتبرع بالكامل. ثم ادخال البريد الالكتروني. وبعد ذلك كتابة رقم الجوال الشخصي. وأيضا ادخال رمز التحقق المرئي الذى وصلك على الجوال المسجل.

وبعد ذلك متابعة الدخول بالحساب الجديد عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم البدء فى العمل على المنصة كمتبرع واتباع خطوات التبرع فى احسان الخيرية.

خطوات التبرع فى منصة احسان

الدخول على رابط احسان الالكتروني.

ثم الضغط على خيار مشاريع.

وبعد ذلك تحديد المبلغ المراد التبرع به.

أيضا يجب الضغط على خيار تبرع.

وبعدها يتم تحديد طريقة الدفع التي تناسبك.

وأخيرا بعد تحديد آلية التبرع ستصلك رسالة على الجوال بتأكيد عملية التبرع فى منصة احسان.

خطوات الحصول على مساعدة من منصة احسان

تقوم المنصة على تسليم التبرعات الى الاسر التي تحتاج الدعم المالي او المادي وتعمل على توزيعها بطريقة عادلة حسب كل حالة ويمكنك اتباع خطوات التسجيل بمنصة احسان بالأعلى ثم تقديم طلب مساعدة بعد تسجيل المعلمات والبيانات التي تدل على الحالة كذلك بالنسبة للحالات الطارئة يمكن التقديم فى مقر الجمعيات الخيرية الأقرب اليك للحصول على مساعدات مالية فى اسرع وقت او يمكنك انتظار طلبك ومراجعته بعد التسجيل فى منصة احسان الخيرية 1443.