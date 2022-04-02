الحد المانع للضمان المطور وعقوبات نظام الضمان الاجتماعي

الحد المانع للضمان المطور يتم تحديد المعاش سواء للمستفيدين سواء الفرد أو الأسرة من خلال جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة، ويمكن لجميع الأفراد والأسر التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور في حال توافر شروط الاستحقاق، حتى يتمكن المستحق من الحصول على المعاش فلا بد من امتلاكه حسابا بنكيا لتحويل المعاش عليه، أكدت الوزارة عبر موقعها الرسمي على عدم إيقاف منصة الضمان القديمة وأن العمل بها يسير بالتزامن مع المنصة المستحدثة حتى العام المقبل، ويعتمد الضمان الاجتماعي في النظام المطور على عدة موارد وهي أموال الزكاة التي تحصلها الدولة والإعانة التي تقدمها الدولة من خزيتنها، كما يجب أولا التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وفقا لشروط محددة يجب توافرها في المستحق للحصول على المعاش، غير أن وزارة الموارد البشرية حددت عقوبات لمخالفة نظام الضمان.

الحد المانع للضمان المطور

يحصل المستفيد الأساسي في هذا النظام على مبلغ 1100 ريال، وكل فرد من أفراد الأسرة يحصل على 550 ريال. وإذا كان مجموع دخل المستفيد يزيد عن مجموع المستحقات لأسرته فهذا هو الحد المانع والذي لا يتم إدراجه في معاش الضمان الاجتماعي. أما إذا كان مجموع دخل المستفيد أقل من مجموع المستحقات لأسرته فيتم إدراجه في معاش الضمان الاجتماعي. إذا كانت الأسرة متكونة من فردين يكون الحد المانع لها هو 1100+550= 1650 ريال سعودي على سبيل المثال. وفي حال وجود دخل مكتسب أي معاش من وظيفة فلا يتم احتسابه بالكامل ولكن يتم احتساب 50% منه.

عقوبات نظام الضمان الاجتماعي المطور

في حال عدم إنفاق العائل المعاش المستحق على تابعيه من أفراد أسرته يتم توقيع غرامة مالية عليه. لا تزيد الغرامة عن 5 آلاف ريال أو الحبس لمدة 3 شهور على الأكثر أو العقوبتين معا. إذا حصل على مال الضمان الاجتماعي بدون وجه حق يُعاقب المخالف بغرامة مالية وقدرها 10 آلاف ريال على الأكثر أو بالسجن لمدة سنة على الأكثر أو بالعقوبتين معا.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور

من بلغ سن الشيخوخة سواء كان ذكر أو أنثى. الأسرة الغير معولة من المطلقة أو الأرملة مع الأيتام والأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة أوالأسرة الغائبة أو المفقودة أسرة مدمنين المخدرات. المرأة التي ليس لها عائل وتشمل المطلقة والأرملة أو المهجورة المعلقة وزوجة الغائب وزوجة المفقود أو زوجة المدمن. الأيتام وتشتمل على: يتيم متوفي الأب، يتيمة متوفي الأب، يتيم مجهول الأب أو الأبوين، يتيمة مجهولة الأب أو الأبوين.

الحالات التي يسقط فيها معاش الضمان الاجتماعي

وفقا للمادة الثالثة والعشرون الخاصة باللائحة التنفيذية فإن وزارة الموارد البشرية قد حددت بعض الحالات التي يتم فيها وقف المعاش، والتي من ضمنها الآتي: