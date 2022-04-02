نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقيت صلاة المغرب في السعودية ومصر 1443 في معظم المدن.. أهلا رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواقيت صلاة المغرب في السعودية ، اليوم هو أول شهر الخير رمضان 1443 أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركات. وكما نعلم جميعا أن موعد أذان المغرب في السعودية يختلف عن أي دولة أخرى. كذلك المحافظات والمدن داخل السعودية وجمهورية مصر العربية يختلف بين كل مدينة وأخرى فرق توقيت أذان المغرب. كما يصل فرق توقيت أكثر من نصف ساعة بين مدينة وأخرى في المملكة العربية السعودية. ومصر يختلف بحد أقصى 15 دقيقة بين محافظات الجمهورية. ومن خلال موقعكم المفضل (ثقفني) سوف نعرض عليكم اليوم موعد أذان المغرب في السعودية وكذلك جمهورية مصر العربية فتابعوا معي التالي من خلال الفقرات التالية.

مواقيت صلاة المغرب في السعودية 1443

فرق توقيت موعد أذان المغرب في السعودية بين المدن وبعضها من شرقها إي غربها ومن شمالها إلي جنوبها وجاء هذا العام التوقيتات كالتالي:

نبدأ توقيت أذان المغرب في السعودية بالعاصمة السعودية الرياض بتوقيت 6:10 مساءا.

بالعاصمة السعودية الرياض بتوقيت 6:10 مساءا. مدينة جدة 6:38 مساءا.

مدينة مكة المكرمة 6:36 مساءا.

موعد أذان المغرب في المدينة المنورة 6.38 مساءا.

مدينة الدمام في السعودية بتوقيت 5:57 مساءا.

مدينة الطائف 6:33 مساءا.

توقيت أذان المغرب في السعودية مدينة تبوك 6:52 مساءا.

مدينة بريدة بتوقيت 6:21 مساءا.

مدينة الهفوف موعد الأذان 5.58 مساءا.

مواقيت صلاة المغرب في السعودية مدينة حائل 6:31 مساءا.

مدينة نجران بتوقيت 6:17 مساءا.

مدينة أبها 6.24 مساءا.

كذلك مدينة عنيزة 6:21 مساءا.

مدينة عرعر 6.35 مساءا.

كما سيتم أذان المغرب في جازان 6:23 مساءا.

موعد أذان المغرب في السعودية مدينة بدر بتوقيت 6.41 مساءا.

مدينة طريق بتوقيت 6.45 مساءا.

مدينة بقيق موعد الأذان بها 5.58 مساءا.

موعد أذان المغرب في مصر 2022-1443

تختلف مواقيت صلاة المغرب في السعودية عن جمهورية مصر العربية. وكذلك بين مدن جمهورية مصر العربية وبعضها ومن خلال الفقرة التالية سوف نستعرض موعد صلاة المغرب في مصر لأهم محافظات الجمهورية.

موعد صلاة المغرب في مصر العاصمة القاهرة 6:14 مساءا.

كذلك موعد أذان المغرب في الإسكندرية 6:19 مساءا.

مدينة الإسماعيلية 6:11 مساءا.

صلاة المغرب في مدينة شرم الشيخ 6:02 مساءا.

كذلك مدينة أسوان توقيت أذان المغرب بها 6:07 مساءا.

والآن عزيزي القارئ لقد عرضنا لك اليوم مواقيت صلاة المغرب في السعودية وكذلك موعد أذان المغرب في مصر. لأهم مدن الدولتين العربيتين. نتمنى لكم عاما سعيدا مليئا بالخير والسلام.