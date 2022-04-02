الكرملين: أوروبا ستعيد النظر بعلاقاتها معنا عندما تستفيق من الحلم الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيسكوف -فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "عندما يستفيق الأوروبيون قليلا من الحلم الأمريكى، سيدركون أخيرا أننا يجب أن نعتنى معا بمصير قاراتنا، أوروبا وأوراسيا، وعندما سيحين الوقت أخيرا لإعادة تقييم علاقاتنا ودخول مرحلة الحوار"، مشيرا إلى أن ذلك ليس أمرا قد يأتى على المدى القصير.
وعلى صعيد متصل، أعلن وزير النقل البريطانى جانت شابس، اليوم حظر دخول طائرة خاصة أخرى على صلة برجال أعمال روس، لكنه لم يوضح أى تفاصيل أخرى.
وقال شابس، فى تصريحات -نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية "لندن لن تقف مكتوفة الأيدى تشاهد من جنوا الملايين تحت حماية بوتين يعيشيون حياتهم فى سلام بينما تُسفك الدماء البريئة".
ويأتى ذلك بعد منع بريطانيا تحليق طائرة خاصة على علاقة برجال أعمال روس فى 19 مارس الماضى.
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