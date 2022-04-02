مع بداية رمضان.. موجة حارة تضرب مصر

تشهد مصر خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الحالي ارتفاعا في درجات الحرارة خاصة خلال فترات الصوم نهارا، ما يتطلب تخفيف الملابس بحذر، لا سيما وأن مصر قد دخلت في فصل الربيع الذي تتقلب فيه درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر قد أشارت إلى أن مصر ستشهد الأسبوع الأول من شهر رمضان ارتفاعا شديد في درجات الحرارة نهارًا، بينما يكون باردا ليلًا على كافة الأنحاء.

من جانبه، قال مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية المصرية محمود شاهين، لموقع "دوت الخليج" إن هذا الأسبوع سيشهد بدء تاثر مصر بالكتل الهوائية الربيعية إلى حد كبير، حيث نشرع في بدايات فصل الربيع من الناحية المناخية.

وأضاف شاهين أن: "هناك توزيعات تؤثر على مصر إما كتل هوائية قادمة من الجزيرة العربية، أو من شرق ليبيا والصحراء الغربية المصرية، كل هذه الكتل تعمل على ارتفاعات في درجات الحرارة حيث تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة على محافظات الجمهورية كافة على مدار الأسبوع الأول من شهر رمضان".

وبين أن : "الطقس يمكن وصفه بأنه حار وشديد الحرارة خلال فترات النهار، وما بين مائل للبرودة ومعتدل خلال أوقات الليل".

ونصح مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، الناس بتخفيف ملابسهم، والاهتمام بمتابعة النشرة الجوية في هذا التوقيت، لافتا إلى أن: "فصل الربيع سيكون ما بين ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة، لكن تحديدا في هذا الأسبوع ستكون هناك ارتفاعات في درجات الحرارة، وسيكون على المواطنين متابعة هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أيام انخفاض درجات الحرارة في الأيام القادمة في فصل الربيع".

وأكد شاهين أنه: "على المواطنين زيادة معدلات شرب السوائل في فترات الليل وأثناء ساعات الإفطار قدر الإمكان، مع البعد عن تناول الوجبات في السحور والتي تحتاج مننا لشرب كميات من المياه أثناء ساعات الصيام، كما يجب عدم التعرض المباشر لأِشعة الشمس لفترات طويلة في فترات النهار قدر الإمكان في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى تخفيف الملابس لكن بشكل تدريجي، ولا يكون بشكل مباشر حتى لا يصاب الشخص بنزلات برد نتيجة لذلك".