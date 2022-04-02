إيداع راتب الضمان الاجتماعي شهر رمضان بموعده لمستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد

إيداع راتب الضمان الاجتماعي شهر رمضان تقرر أن يكون في موعده المحدد من الوزارة لكافة مستفيدي راتب الضمان الاجتماعي رمضان 2022 وذلك بعد أن تقرر موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي رمضان . الجاري وفقاً لما تم رصده من أهداف تسديد احتياجات العديد من الأسر داخل السعودية خلال شهر رمضان . كذلك سيتم إيداع راتب الضمان الاجتماعي رمضان 1443 لكل الأسر محدودة ومتوسطة الدخل بالسعودية التي انطبقت عليها شروط الضمان الاجتماعي الجديد . كما أن صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الخاصة به . تلك التي سنعرضها داخل مقال “موقع ثقفني” اليوم تابعونا خلال السطور القادمة .

إيداع راتب الضمان الاجتماعي شهر رمضان 2022 والموعد الخاص بالصرف

نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي رمضان . الجاري تقرر له أن يكون يوم الأحد القادم 2 من شهر أبريل . بتوقيت الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية كما رأت الوزارة بأن ذلك اليوم . يتم به صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد علي عكس ما كان معتاداً وذلك بسبب بداية شهر رمضان . لكي ما يتم شراء ما يلزم الأسر السعودية المندرجة تحت قائمة استحقاق الضمان الاجتماعي المطور الجديد . كذلك بجانب حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأن يتم إيداع راتب الضمان الاجتماعي رمضان 1443 مبكراً للغرض المشار أليه . وخاصةً بأن شهر رمضان تكون به الاحتياجات أكثر من أي شهر أخر ومن خلال سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة . نستعرض شروط الضمان الاجتماعي المطور .

شروط صرف و إيداع راتب الضمان الاجتماعي شهر رمضان للمستفيدين

كافة المستفيدين من الضمان الاجتماعي يجب أن يكونوا سعوديين الجنسية . كما أن صرف راتب الضمان الاجتماعي شهر رمضان يستثني من شرط الجنسية كافة السعوديات المتزوجات من سعوديين . كذلك بالضمان الاجتماعي يستثني كافة الأرامل والمطلقات من شرط الجنسية . كما يستحق صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد لكافة الأيتام والأرامل و ذوي الإعاقة . كل أسرة سعودية دخلها الشهري 10 ريال لكل فرد تستحق صرف دعم الضمان الاجتماعي . كذلك بجانب أي مواطن ثبت أن دخلة أقل من 5500 ريال سعودي يستحق راتب الضمان الاجتماعي رمضان . وذلك وفقاً لضوابط حسابات المعاشات المحددة من وزارة الموارد البشرية . ومن خلال السطور القادمة من مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي الفئات المستحقة صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد .

الفئات المستحقة صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد

إيداع راتب الضمان الاجتماعي رمضان 1443 يتم لكل من يحمل بطاقات التنقل السارية المفعول .

يتم لكل من يحمل بطاقات التنقل السارية المفعول . كما أن صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد لكل أبناء المطلقات والأرامل من أي أب غير سعودي .

لكل أبناء المطلقات والأرامل من أي أب غير سعودي . كذلك المطلقات والأرامل من الجنسيات الأجنبية يستحقون صرف الضمان الاجتماعي بشرط أبناء يحملون . الجنسية السعودية .

تلك هي الفئات المحددة من وزارة الموارد البشرية المحددة والتي تستحق إيداع راتب الضمان الاجتماعي شهر رمضان .

المحددة والتي تستحق . مع الحرص بأن يتم تطبيق كافة الشروط المعلنة من الوزارة السابق ذكرها في سطور مقال “موقع ثقفني” .

إيداع راتب الضمان الاجتماعي شهر رمضان الجاري قد تحددت من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . التي تقرر أن يكون يوم الأحد القادم 2 من شهر أبريل في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت السعودية . ذلك ما تم عرضه داخل مقال “موقع ثقفني” .