موعد أذان المغرب في السعودية في شهر رمضان المبارك 2022/1443

موعد أذان المغرب في السعودية في شهر رمضان المبارك 1443، مع بداية أول أيام شهر رمضان الكريم تزيد نسبة البحث من قبل المسلمين الصائمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية للتعرف على توقيت أذان المغرب، وذلك من أجل تناول وجبة الإفطار بعد صيام عدد من الساعات، واحتفلت السعودية مساء يوم أمس الجمعة 1 أبريل بالإعلان عن رؤية هلال شهر رمضان الفضيل وأعنلت المحكمة العليا عن غرة الشهر الكريم اليوم السبت 2 أبريل الجاري لكي يكون أول أيام صيام رمضان، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم موعد الأذان في عدد من من المملكة مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض.

موعد أذان المغرب في السعودية

تعرف على موعد أذان المغرب في المملكة العربية السعودية من أجل التعرف على موعد الإفطار، حيث من المقرر أن يكون الموعد في تمام الساعة 06:18 دقيقة، ويكون طول نهار اليوم الأول نحو 13 ساعة و45 دقيقة، بينما يكون موعد أذان المغرب في اليوم الثلاثون من رمضان وهو اليوم الأخير عند تمام الساعة 06:33، حيث يكون طول فترة النهار نحو 14 ساعة و29 دقيقة، جدير بالذكر إلى أن موعد الأذان يتغير من يوم إلى يوم آخر، وسنتابع معكم مواعيد أذان المغرب خلال الأيام المقبلة في المملكة.

موعد أذان المغرب في السعودية طوال شهر رمضان

موعد أذان المغرب يوم الإثنين 3 أبريل 2022 في الساعة 06:19.

يوم الثلاثاء 4 أبريل 2022 في الساعة 06:19.

يوم الأربعاء 5 أبريل 2022 عند تمام الساعة 06:20.

يوم الخميس 6 أبريل 2022 في الساعة 06.20.

يوم الجمعة 7 أبريل 2022 عند الساعة 06.21.

دعاء أول يوم رمضان

يستهل المسلمون شهر رمضان بقرآة القرآن وكثرة الصلاة والتراويح، كما أن الكثير منهم يبحثون عن الأدعية قبل الإفطار، وهناك عدد من الأحداث التي وردت في السنة ويستحب قولها، ولا يقتصر فقط الدعاء للمسلم من هذه الأدعية بل يقوم بالدعاء لنفسه ما يشاء.

“اللهم أهلّ علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيماناً واحتساباً، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلاً واجعلنا فيه من الفائزين يارب العالمين”.