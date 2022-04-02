نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف امانة منطقة المدينة المنورة عبر بوابة جدارة للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف امانة منطقة المدينة المنورة، تم الإعلان عن وجود عدد أربعة وثلاثون وظيفة في امانة منطقة المدينة المنورة. وهي مخصصة للمراتب التالية: الخامسة والسادسة والسابعة، وستكون في الببلديات التابعة لها، والمعنية بلوائح مجموع الوظائف الإدارية والفنية والهندسية من خلال منظومة جدارة للتوظيف، كما أنها مخصصة لحاملي المؤهلات حسب التخصصات المطلوبة، وهذا من أجل تقديم فرصة العمل في المشروعات المختلفة التي تنفذها امانة المدينة المنورة، وقد جاءت هذه الوظائف ضمن توطين وظائف الصيانة والتشغيل، وستفتح أبواب التقديم بداية من تاريخ 04 رمضان 1443 على الساعة 12:00، وسيستمر إلى غاية 24 من شهر رمضان المبارك منتصف الليل، وسنتحدث في مقالنا هذا عن موضوع وظائف امانة منطقة المدينة المنورة 1433 وشروط التقديم، بالإضافة إلى آلية وخطوات التسجيل.

وظائف امانة منطقة المدينة المنورة

تم الإعلان عن وظائف امانة منطقة المدينة المنورة والمقدر عددها بـ 35 وظيفة شاغرة، وقد جاءت مسميات الوظائف المعلن عنها في أمانة منطقة المدينة المنورة حسب المناطق كما يلي: بلدية الحسو يوجد وظيفة مهندس تخطيط للمرتبة السابعة، وهي موجهة للرجال. أيضا تم الإعلان عن وجود وظيفة شاغرة ببلدية العشاش، وهي مهندس تخطيط للمرتبة السابعة،وهي مخصصة للنساء، بالإضافة إلى ذلك من الوظائف:

توجد وظائف في بلدية السويرقية، وقد جاءت على النحو الآتي: مهندس مدني مساعد للمرتبة السابعة للنساء. كذلك هنا وظيفة مهندس تخطيط مساعد للمرتبة السابعة للنساء أيضا، وأيضا توجد وظيفة واحدة فني زراعي للرجال، ورسم معماري المرتبة الخامسة للرجال أيضا. بالنسبة لوظائف بلدية المسيجيد والحاقة يوجد للمرتبة السابعة وظيفة مهندس معماري، وهي مخصصة للنساء.

شروط وظائف امانة المدينة المنورة

تم تحديد العديد من الشروط من طرف امانة المدينة المنورة لشغل الوظائف المتاحة في مختلف المراتب، ومن أبرز الشروط الضرورية هي: الجنسية السعودية لكل المتقدمين، وألا يكون الشخص عاملا في القطاع العام أو الخاص. ويكون عمره أكر من عشرون عاما، ولا يزيد عن خمس وثلاثون سنة، مع وجوب التحلي بالسلوك الحسن، وألا يكون له أي سوابق عدلية أو محكوم عليه بحد شرعي، وأن يجتاز اختبار القدرة المعرفية.

الفئات المستهدفة وظائف أمانة المدينة

هناك مجموعة من الفئات المعنية بالوظائف المعلن عنها في امانة منطقة المدينة المنورة. وهم كل خريجي وخريجات الدرجات العلمية لسنة 2018، كذلك سيتم ترشيح المعدلات الأعلى من 50% فأكثر. وفي حال التساوي سيتم ترشيح الأحدث تخرجا، والترشيح النهائي لهذه الوظائف سيكون بعد الانتهاء من عملية مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية. والشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب أن تتم معادلتها.

طريقة التقديم من خلال جدارة

يمكن لكل الأشخاص الراغبين في التقديم لوظائف أمانة المدينة المنورة أن يقوموا بذلك بشكل إلكتروني من خلال منصة جدارة. مع العلم بأنّ البلديات المشمولة بالوظائف هي: بلدية الحسو والسويقرية والصلصلة والعشاش والمسيجيد والحاقة وبدر ومهد الذهب. وينبع وبلدية العيص والنخيل ووادي الفرع وثرب وخيبر، ويتم التسجيل من خلال اتباع الخطوات التالية التي سنذكرها لكم:

أولا: الولوج إلى منظومة التوظيف جدارة من خلال الإنترنت.

ثانيا: على المتقدم أن يتحقق من صحة البيانات، وفي حال لاقى أي اختلاف عليه أن يقوم بتقديم اعتراض لكي يتم دراسته من طرف المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثانيا: على المتقدم أن يتحقق من صحة البيانات، وفي حال لاقى أي اختلاف عليه أن يقوم بتقديم اعتراض لكي يتم دراسته من طرف المعنيين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثالثا: بعد التأكد من صحة البيانات يقوم بالنقر على أيقونة التقديم، ويتم استبعاد الطلبات غير المطابقة في حال الترشيح.

رابعا: عليه أن يحدد رغبته في الدخول للإعلان من خلال الضغط في المربع المخصص لذلك في الطلب.

خامسا: يتوجب عليه اختيار الوظيفة التي تناسبه من الوظائف المتاحة ثم يقوم بحفظ الطلب.

بهذا نختم المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع وظائف امانة منطقة المدينة المنورة. ومن المقرر أن تفتح أبواب التقديم لوظائف أمانة منطقة المدينة المنورة 1443 بتاريخ اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، وسيستمر التقديم إلى غاية 24 من الشهر الحالي.