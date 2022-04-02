زيلينسكى: أوكرانيا لن تقبل أى نتيجة غير الانتصار

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم السبت، إن بلاده لن تقبل أى نتيجة فى القتال ضد القوات الروسية بخلاف الانتصار، مشددًا على أن "المحافظة على أراضى البلاد، أمر غير قابل للنقاش".





وأضاف زيلينسكى فى مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية: "من الصعب بالنسبة لنا الحديث عن حلف شمال الأطلسى (ناتو) لأن الأخير لا يريد ضمنا إليه. أعتقد أن هذا خطأ لأننا إذا انضممنا للناتو، فإننا سوف نجعله أكثر قوة. لسنا دولة ضعيفة. لانقترح أن يجعلونا أقوى على حساب الناتو. نحن نمثل إضافة، نحن القاطرة. وأعتقد أننا أحد العناصر المهمة للقارة الأوروبية".

وتابع الرئيس الأوكرانى، أن الولايات المتحدة تبحث الآن اقتراحًا تقدمت به كييف فيما يتعلق بمشاركتها فى اتفاق أمنى سوف يقدم دعما طويل الأجل لأوكرانيا، قائلاً الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيواصل عدوانه فى أوروبا ليتجاوز أوكرانيا، وسوف يحصل على ما يريده ما لم يتم إيقافه الآن.

وأوضح: "كل شخص يجب أن يعلم أنه إذا ما تم تضييق الخناق علينا، فإن الجيش الأوكرانى سوف يرد بكل قوة"، مضيفًا أن بلاده تتطلع للحصول على التزامات من "الدول القيادية" بأنه سوف يتم حماية أمن أوكرانيا من خلال معاهدة إذا ما وافقت على خفض التصعيد مع روسيا، وأعرب مجددا عن اعتقاده بأن أوكرانيا سوف تكون دولة مفيدة للناتو.

وقال زيلينسكى إن جيشه لايحتاج إلى سترات واقية من الرصاص وخوذا خاصة ولكنه يفضل أسلحة ثقيلة.