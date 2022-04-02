مالى: مقتل أكثر من 200 إرهابى فى عملية واسعة النطاق

جدة - نرمين السيد - أعلن جيش مالى، اليوم السبت، مقتل 203 من المسلحين المتطرفين واعتقال 51 آخرين، فى عملية واسعة النطاق ضد الجماعات الإرهابية المنتشرة بمنطقة الساحل الإفريقى، والتى أطلقها الجيش فى 23 مارس الماضى.





وبحسب بيان الجيش المالى، تركزت الحملة العسكرية حول منطقة "مورا"، حيث صادر الجنود عددًا كبيرًا من الأسلحة والمعدات، بما فى ذلك حوالى 200 دراجة نارية.

وأكد فريق العملية العسكرية من الجيش المالى أن عملياته تستند إلى القانون الدولى وتراعى حقوق الإنسان، منددًا بـ"تكهنات مشينة" على وسائل التواصل الاجتماعى تشير إلى أن عددًا من المدنيين كانوا ضمن القتلى.

وقال الفريق إن القوات كانت تلاحق المسلحين فقط، حيث تنشط العديد من الجماعات الإرهابية فى مالى الواقعة غرب إفريقيا، بجانب عدد من دول الساحل.