الرئيس الإسرائيلي يزور الأردن الأربعاء

المدينة نيوز :- يتوجه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى عمّان، الأربعاء، للقاء الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مكتب الرئيس الإسرائيلي: "بدعوة من الملك عبد الله الثاني، يلتقي الرئيس إسحاق هرتسوغ غدا (الأربعاء) مع ملك الأردن في قصره في عمّان".
وأضافت: "في زيارة مُنسقة مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، سيناقش الجانبان تعزيز العلاقات بين البلدين، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة مع التركيز على موسم الأعياد المقبل، وتعزيز السلام والتطبيع مع الدول الأخرى والعلاقات بين البلدين".
ولم تصدر السلطات الأردنية تعقيبا فوريا على ما أعلنه ديوان هرتسوغ.
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