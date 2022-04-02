نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1443 أون لاين ورابط التحديث الرسمي من وزارة العمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث الضمان الاجتماعي هو أحد أهم الأشياء التي من المفترض أن يقوم بها المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي أو من خدمات مؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل عام، ومن هذا المنطلق من حين إلى آخر تناشد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية المستفيدين والمواطنين الذين يتعامل مع المؤسسة بتحديث الضمان الاجتماعي الخاص بهم، وهذا يساعد في حصر المعلومات الشخصية و الصحية خلال فترة زمنية قليلة وبشكل أوضح وهو ما يساعد أيضا في إعادة تقييم الحالة الاجتماعية للمواطن مما قد يفيد بشكل كبير في الضمان الاجتماعي، و سنشرح لكم خلال السطور القادمة بالصور خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي أون لاين من خلال موقع وزارة العمل.

ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي وزارة تشكلت عبر دمج وزارتي العمل والشئون الاجتماعية وهي الوزارة المسؤولة عن الإشراف على شؤون العمل والعمال وتنظيمها في الوزارات والمصالح الحكومية العامة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية بالمملكة العربية السعودية

ويلزم للحصول على المساعدة المقطوعة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي وذلك من أجل ضمان وصول المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وقد حثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع المستفيدين والمستفيدات بضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي وذلك من أجل ضمان وصلولها لهم، ضمن تلك الفاعليات المتنوعة والمجهودات التي تقدمها المملكة العربية السعودية خدمة المواطنين عن طريق موقع إلكتروني تابع للمملكة يتم من خلاله تحديث بيانات الضمان الاجتماعي أون لاين حيث يسهل ذلك على المواطنين وهذا ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين 2021.

وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتوفر الدعم لمحدودي الدخل من المواطنين، وتوفير الدعم المادي لهم ولأسرتهم، وذلك بهدف تحقيق حياة كريمة يستطيع فيها المواطن الحصول على أساسياته بدون تقصير، فتقوم هيئة الضمان الاجتماعي بتوفير المعاشات والمقطوعات السنوية التي يتم تحديدها بناء على حالة المواطن المادية، ويقوم الكثير من الأفراد بتقديم الطلبات للحصول على المساعدة المقطوعة.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي أون لاين

وتعد عملية تحديث بيانات العملاء هامة للغاية، ويجب على كافة المسجلين في الضمان الاجتماعي القيام بها، وذلك بهدف الحصول على المساعدات المقطوعة، وأيضا التقديم للحصول علي حافز للعاطلين وغيرها من الإعانات التي تقدمها المؤسسة، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن إتمام تلم العملية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبدون الحاجة للتوجه إلى مكاتب الوزارة وبذل المجهود الكبير وضياع الوقت، وسنعرض لكم الخطوات الصحيحة لتطوير البيانات في الفقرة التالية.

الدخول إلى صفحة الدخول في وزارة العمل

في حالة التسجيل المسبق قم بإدخال البيانات المطلوبة ” رقم الهوية ، كلمة المرور ” ثم اضغط تسجيل دخول.

بعد تسجيل الدخول تفتح معك تلقائيا صفحة ” تحديث البيانات ” حيث الصفحة الأولي هنا هي صفحة ” البيانات الشخصية ” و التي تضيف من خلالها :

* الاسم .

* الجنس .

* الحالة الاجتماعية .

* الجنسية .

* الحالة الوظيفية .

* المستوى التعليمي .

* حالة السكن .

* نوع السكن .

* القدرة على العمل .

* العمر .

* الاسم . * الجنس . * الحالة الاجتماعية . * الجنسية . * الحالة الوظيفية . * المستوى التعليمي . * حالة السكن . * نوع السكن . * القدرة على العمل . * العمر . يظهر” العنوان و التواصل ” نقوم بإدخال البيانات التالية :

* نوع البريد .

* المنطقة .

* المدينة .

* الشارع .

* رقم الهاتف .

* رقم الجوال .

* البريد الإلكتروني .

* نوع البريد . * المنطقة . * المدينة . * الشارع . * رقم الهاتف . * رقم الجوال . * البريد الإلكتروني . ندخل ” بيانات الحساب البنكي ”

* رقم السحاب البنكي .

* تأكيد رقم الحساب .

* اسم البنك .

* رقم السحاب البنكي . * تأكيد رقم الحساب . * اسم البنك . في الصفحة التالية ندخل بيانات الدخل الإضافي إذا كان لديك دخل أضافي ثم نضغط زر ” التالي ”.

تظهر لنا صفحة الشروط حيث نقوم بالاطلاع على جميع الشروط و نضغط زر ” موافق ” ثم زر ” حفظ

في الصفحة الأخيرة تظهر لنا رسالة ” تم تحديث البيانات بنجاح ” .

وقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الفترات الماضية أن عملية تحديث البيانات يتم طلبها من كافة المستفيدين والمستفيدات في البرنامج من أجل الاطمئنان على حالة المستفيد وعدم حدوث أي متغيرات جديدة، مع ضمان وصول مستحقات الضمان إلى المستفيدين من البرنامج فقط وعدم وصولها إلى من لا يستحقوها، حيث أكدت وزارة العمل في وقت سابق على أن عملية التحديث تتم بسرعة عالية وكبيرة للغاية وبدون أي مشاكل.

وأعلنت أيضا وزارة العمل أن عدد المواطنين المستفيدين من الدعم بلغ حوالي 888948 استعلام الضمان الاجتماعي بالسجل المدني، وتعتبر تلك ميزة عندما ينسى رقم المرور، والمساعدة المالية تكون في الأغلب خمسمائة ريال، ولكن توجد شروط لاستحقاق المال.

ويتم الاستفادة من مبالغ الضمان الاجتماعي من تاريخ تقديم الضمان الاجتماعي، وتم تحديد الحد الأدنى للمبلغ المقدم للمستفيد أو المستفيدة وفقاً لعدد أفراد الأسرة الواحدة، حيث بلغ حد المساعدة المقطوعة الأدنى مبلغ 10400 ريال، بينما بلغ حدها الأقصى 30.000 ريال.

وضعت وزارة التنمية الاجتماعية عدة شروط للقبول في نظام الضمان الاجتماعي والتي سبق وتحدثنا عنها. من ضمن الفئات المستهدفة التي يصب الضمان الاجتماعي الجديد في مصلحتها من هم بلغوا سن الشيخوخة وعاجزين عن العمل وكسب قوت يومهم بأنفسهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، بالإضافة إلى الأسر التي تكون بلا عائل، أو إحدى النساء المطلقات ولديها أطفال، أو زوجة مدمن على المخدرات وما شابه ذلك.

أهمية تحديث الضمان الاجتماعي

وتعتبر تحديث بيانات الضمان الاجتماعي عبارة عن مشروع وطني يهم العديد من فئات المواطنين في المملكة يتم تحديث البيانات مثل ” الاسم ، السن ، العنوان ، البيانات البنكية، البيانات الصحية ” و يتم تحديث البيانات أون لاين من خلال موقع وزارة العمل و لا يحتاج المواطن الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي كذلك كبار السن وغير القادرين في يزورهم وفد من الوزارة ، و ذوي الاحتياجات الخاصة ليس عليهم سوى رفع تقاريرهم الطبيعة على الموقع.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، وتسهيل إجراءات تحويل المخصص المالي في الحساب البنكي الشخصي للمستفيد وذلك في خطوة ترمي للحد من مشاكل البطاقات الحالية، إضافة إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها، من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، وضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عدد ممن هم بحاجة للدعم.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

الدخول إلى الموقع الخاص لوزارة الموارد البشرية. الضغط على قائمة الخدمات الإلكترونية. ومن قائمة الخدمات يتم تحديد: خدمات التنمية الاجتماعية. خدمات الأفراد: سوف يظهر مجموعة من الخدمات وبينها خدمة الاستعلام. بالنقر علي الاستعلام وسوف تنتقل إلى صفحة الخدمة والتي تستلزم تسجيل البيانات التالية: رقم السجل المدني. رقم الضمان. كتابة رمز التحقق. في النهاية يتم الضغط على عرض. تظهر بيانات المستفيد من الضمان واستحقاقه للحصول على المعاش.

طلبات التسجيل في الضمان

هناك مجموعة من المستندات التي لابد من توافرها عند التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتقاعدين، وهي كالآتي:

تقديم أصل وصورة من الهوية الوطنية للفرد المتقدم. إحضار كشف حساب خاص بالراتب الشهري الذي يحصل عليه. توافر كافة المستندات التي تؤكد عدم امتلاك الفرد لأي عقارات، أو أراضي. عدم حصول المتقدم على رخصة تجارية، أو امتلاكه لأي سجل تجاري. ليس لدى الشخص المتقدم أي عامل مهني. ينبغي أن تكون السيدة المتقدمة على المعاش غير متزوجة، أو زوجها سجين، أو أرملة.

وصرحت وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية عن موعد الذي سيتم فيه دراسة الطلبات الخاصة بالضمان الاجتماعي، ومدى مطابقتها للشروط التي حددتها الوزارة في شهر ديسمبر 2021 ميلادي. حددت الوزارة الموعد الخاص بصرف أول دفعة للأشخاص الجدد الذي سجلوا مؤخرًا في نظام الضمان الاجتماعي الجديد على أن يكون في شهر يناير للعام الجاري 2022 ميلادي.