نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة الزكاة.. التسجيل في منصة إحسان الخيرية كمستفيد من التبرعات وكيفية حساب زكاة المال لتبرع المحسنين ehsan.sa/zakat في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة إحسان فرجت لسداد الديون وإفطار صائم وإطعام مسكين عبر منصة إحسان الخيرية للمحتاجين كلمات تصدرت اهتمامات الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية للتسجيل في منصة إحسان للتبرع للمحتاجين في إحدى مشاريع المنصة ما بين فرجت وتيسرت والإغاثة والمتجر وكفالة الأيتام وسداد الديون بالتزامن مع حلول شهر رمضان الكريم شهر الخيرات، حيث يحرص الكثير من المواطنين على التبرع بزكاة الفطر وزكاة المال في المنصة للتفريج على معسر وإنقاذ الغارمين من غياهب السجون في هذا الشهر الفضيل.

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد من التبرعات

وما بين المتبرعين والمستفيدين من منصة إحسان الخيرية تتباين عمليات التسجيل والبحث على محركات البحث الإلكترونية في موقع جوجل ما بين متبرع بزكاة أمواله وأخر ينتظر التبرعات لفك كربته.

وتتنوع خدمات منصة إحسان الخيرية في الكثير من المجالات المتعددة بالمملكة العربية السعودية عبر عدة مشاريع تهتم بتفريج كرب المديونين والغارمين ومساعدة المرضى في إجراء العمليات الجراحية الطارئة التي تتطلب مبالغ مرتفعة لا يقوى عليها أصحابها، إضافة إلى خدمات التعليم والصحة والاقتصاد وغير ذلك من الاحتياجات لتلبية حاجة محدودي الدخل في المملكة العربية السعودية.

كيفية حساب زكاة المال والذهب للتبرع

وعن كيفية حساب قيمة زكاة المال أو الذهب أو الفضة، وفرت منصة إحسان الخيرية حساب الزكاة لتحديد قيمة الزكاة وفق 5 أصناف وهي المال والذهب والفضة والصناديق الاستثمارية، والأسهم، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

أولا: يتم تسجيل الدخول إلى حاسبة الزكاة في منصة إحسان.

ثانيًا: تحديد الصنف الذي تمتلكه وترغب في إخراج زكاته

ثالثا: كتابة القيمة الإجمالية لما تملكه من مال أو ذهب في المكان المخصص.

رابعًا: اضغط على أيقونة أضف الزكاة.

خامسًا: ستظهر قيمة الزكاة المحددة على ما تملكه من مال أو ذهب.

بادر بإخراج زكاتك بخطوات يسيرة عبر برنامج الزكاة.#العطاء_بإحسانhttps://t.co/9dsKVtGfdc pic.twitter.com/HgDlcw7hcH — منصة إحسان (@EhsanSA) بادر بإخراج زكاتك بخطوات يسيرة عبر برنامج الزكاة.#العطاء_بإحسانhttps://t.co/9dsKVtGfdc pic.twitter.com/HgDlcw7hcH — منصة إحسان (@EhsanSA) April 2, 2022

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

ويمكن التسجيل في منصة إحسان كمستفيد من تبرعات المحسنين للاستفادة من مشاريع منصة إحسان الخيرية من خلال هذه الخطوات التالية:-