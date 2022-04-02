كم باقي على صرف حساب المواطن لشهر رمضان 1443 العد التنازلي

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عمر شويل - جدة يتساءل العديد من الناس في المملكة العربية السعودية عن كم باقي على صرف حساب المواطن لشهر رمضان حيث تم الإعلان رسمياً عن الموعد الذي سيتم فيه صرف المبلغ المالي المستحق من حـساب الـمواطن لشهر إبريل في شهر رمضان المبارك، وذلك من قبل الجهات المختصة والمسؤولة عن حسـاب المواطن، وسوف نتعرف في هذه المقالة عن هذا الموعد، وسنتعرف أيضاً على
كم باقي على صرف حساب المواطن لشهر رمضان
يريد العديد من الأشخاص المشتركين في برنامج حساب المواطن معرفة الموعد الذي سوف يتم فيه صرف الدفعة الجديدة من هذا الحساب في شهر أبريل الموافق لشهر رمضان الكريم لكل مواطن مستحق، وهذا اليوم سيكون موافق يوم الأحد بتاريخ العاشر من شهر أبريل لعام 2022، وذلك لأن موعد صرف أي دفعة جديدة من حساب المواطن يكون في كل يوم عشرة من كل شهر من الأشهر الميلادية.
وذلك يتم في حالة عدم مصادفة هذا اليوم لأي من يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم من أيام العطل الرسمية، وذلك لأنه في هذه الحالة سيتم تأجيل موعد الصرف لليوم التالي له، ولكن يوم عشرة من شهر أبريل لعام 2022، الموافق لتاريخ 9/9/1443 هجريا، لا يوافق أي إجازة لذلك لن يحدث أي تأخير أو تأجيل لعملية صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن لكل مواطن سعودي مستحق لهذا الدعم، الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين السعوديين المستحقين والمحققين للشروط.
تسجيل الدخول في حساب المواطن 1443
لكي تتمكن من الدخول لحساب المواطن لابد من اتباع الآتي:
- الذهاب مباشرة إلى رابط حساب المواطن الرسمي.
- النقر على الدخول ثم أدخل البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.
- الضغط على خانة تسجيل الدخول.
خطوات تحديث حساب المواطن
يُمكنك تحديث حساب المواطن بكل سهولة ويُسر عن طريق الآتي:
- انتقل إلى رابط حساب المواطن الرسمي.
- أنقر على تسجيل الدخول بواسطة بياناتك.
- الضغط عى التفاصيل ثم أنقر على إجراء التحديث.
- بعد ذلك قم بحفظ البيانات ثم أنقر على المراجعة.
- وافق على التعهد ثم قدم الطلب.
- بالخطوات السابقة تكون تمت عملية التحديث بنجاح.
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